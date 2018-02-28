统计局：2017年减贫1289万人 农民工平均月收入3485元

人民网北京2月28日电（记者孙博洋） 28日，国家统计局发布了《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（下简称“统计公报”）。统计公报显示，2017年全年全国居民人均可支配收入25974元，比上年增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。
据统计公报数据显示，2017年全国居民人均可支配收入中位数22408元，增长7.3%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入36396元，比上年增长8.3%，扣除价格因素，实际增长6.5%。城镇居民人均可支配收入中位数33834元，增长7.2%。农村居民人均可支配收入13432元，比上年增长8.6%，扣除价格因素，实际增长7.3%。农村居民人均可支配收入中位数11969元，增长7.4%。
统计公报数据还显示，按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入5958元，中等偏下收入组人均可支配收入13843元，中等收入组人均可支配收入22495元，中等偏上收入组人均可支配收入34547元，高收入组人均可支配收入64934元。全国农民工人均月收入3485元，比上年增长6.4%。
在消费方面，2017年全国居民人均消费支出18322元，比上年增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。按常住地分，城镇居民人均消费支出24445元，增长5.9%，扣除价格因素，实际增长4.1%；农村居民人均消费支出10955元，增长8.1%，扣除价格因素，实际增长6.8%。恩格尔系数为29.3%，比上年下降0.8个百分点，其中城镇为28.6%，农村为31.2%。
数据还显示，按照每人每年2300元（2010年不变价）的农村贫困标准计算，2017年，年末农村贫困人口3046万人，比上年末减少1289万人；贫困发生率3.1%，比上年下降1.4个百分点。贫困地区农村居民人均可支配收入9377元，比上年增长10.5%，扣除价格因素，实际增长9.1%。
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