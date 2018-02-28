2017国民经济和社会发展统计公报发布 去年GDP超82万亿

人民网北京2月28日电（记者孙博洋） 28日，国家统计局发布了《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（下简称“统计公报”）。统计公报显示，初步核算，全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%。

统计公报数据显示，初步核算，2017年全年国内生产总值827122亿元，比上年增长6.9%。其中，第一产业增加值65468亿元，增长3.9%；第二产业增加值334623亿元，增长6.1%；第三产业增加值427032亿元，增长8.0%。第一产业增加值占国内生产总值的比重为7.9%，第二产业增加值比重为40.5%，第三产业增加值比重为51.6%。

图为2013-2017年国内生产总值及其增长速度（来源：国家统计局）

数据还显示，全年最终消费支出对国内生产总值增长的贡献率为58.8%，资本形成总额贡献率为32.1%，货物和服务净出口贡献率为9.1%。全年人均国内生产总值59660元，比上年增长6.3%。全年国民总收入825016亿元，比上年增长7.0%。

在人口数据方面，统计公报数据显示，截至2017年年末全国大陆总人口139008万人，比上年末增加737万人，其中城镇常住人口81347万人，占总人口比重（常住人口城镇化率）为58.52%，比上年末提高1.17个百分点。户籍人口城镇化率为42.35%，比上年末提高1.15个百分点。全年出生人口1723万人，出生率为12.43‰；死亡人口986万人，死亡率为7.11‰；自然增长率为5.32‰。全国人户分离的人口2.91亿人，其中流动人口2.44亿人。

图表为2017年年末人口数及其构成(来源：国家统计局）

在就业方面，统计公报数据显示，截至2017年年末全国就业人员77640万人，其中城镇就业人员42462万人。全年城镇新增就业1351万人，比上年增加37万人。年末城镇登记失业率为3.90%，比上年末下降0.12个百分点。全国农民工总量28652万人，比上年增长1.7%。其中，外出农民工17185万人，增长1.5%；本地农民工11467万人，增长2.0%。

统计公报还显示，2017年全年居民消费价格比上年上涨1.6%。工业生产者出厂价格上涨6.3%。工业生产者购进价格上涨8.1%。固定资产投资价格上涨5.8%。农产品生产者价格下降3.5%。

在货币方面，据统计公报数据显示，2017年年末国家外汇储备31399亿美元，比上年末增加1294亿美元。全年人民币平均汇率为1美元兑6.7518元人民币，比上年贬值1.6%。

(责编：王吉全)