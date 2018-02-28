界面完成与蓝鲸·财联社整体合并 目标直指“中国彭博”

人民网2月28日电 上海报业集团“争当打响上海文化品牌的龙头”推进大会暨年度工作会议28日在上海召开。上海报业集团党委书记、社长裘新在作题为《潮来潮往，皆为光辉岁月》讲话时指出，上海报业集团将坚定推进现代新型主流媒体集团建设，力争在全国各地传媒集团中形成领先一步的新优势，成为上海传媒乃至上海文化品牌的一张金名片。在谈到接下来界面的发展目标时，裘新宣布，界面通过换股的方式，已于2017年底完成与蓝鲸·财联社的整体合并。整合后的界面·财联社将打造成为中国移动财经客户端领先品牌，做“中国彭博”。

界面作为集团“三二四”新媒体战略布局中的重要一环，立足财经、商业新闻，面向城市中高端用户提供专业、权威的新闻资讯，目前拥有33个泛商业频道，报道每天覆盖约200家大公司，拥有超过1200万注册用户。第三方机构艾瑞提供的数据显示，界面一直稳居商业资讯类移动App指数第一名。

蓝鲸·财联社是金融信息服务方面全国最具影响力的财经新媒体，公司注册在上海，拥有对国内3000多家上市公司快速、准确、权威、专业的覆盖能力，24小时不间断提供金融信息，为专业投资者提供付费的财经信息、公司新闻以及数据与决策支持服务。

2017年底，界面通过换股的方式，完成与蓝鲸·财联社的整体合并。整合后的“界面·财联社”将集“媒体+资讯+数据+服务+交易” 五位于一体，基于“界面”、“财联社”两个品牌原先在各自领域中已有的市场积累，既通过媒体内容占据影响力的制高点，也有信息服务产品来帮助其影响力实现落地和变现。预计整合后可实现稳定覆盖人群达到亿级规模，市场估值超过50亿元，有望成为该领域未来的“独角兽”公司。裘新表示，整合后的界面·财联社将进一步形成财经报道的全国性平台，为上海加快推进“五个中心”建设做出实质性贡献。

裘新表示，为将上报集团打造成新型主流媒体集团，解放日报、文汇报、新民晚报三大传统主流媒体要着力向互联网时代新型主流媒体转型，澎湃、界面等新兴媒体要打造成为互联网上新的主流媒体，在用户规模、舆论引导、收入体量、行业排名等方面呈现平台级特征。

裘新透露，目前上海报业集团媒体融合发展的先发效应开始显现，已经拥有近10种新媒体形态，覆盖用户超过3.2亿。同时，报刊业务出现企稳迹象，“断崖式”下滑有望减缓。新媒体业务增长强劲，有效对冲了报刊业务的“跌势”，集团媒体业务总收入开始触底反弹。2017年，集团媒体业务总收入同比增长4.89%，是2014年以来首次实现增长。2018年，上海报业集团媒体业务总收入的预算目标是比上年实际完成数同比增长38%。其中，信息服务、数字版权、经营活动等媒体新兴衍生业务收入预算合计可达3亿元，约占集团媒体业务总收入的两成。

此外，裘新还透露，今年上报集团发起设立的基金管理规模将有新突破。集团组建以来，结合主业发展成立了八二五新媒体产业基金、瑞力创新股权投资基金、众源文化产业母基金三只专注不同领域、不同定位的投资基金，投融资体系初具规模。由于汇集了资源、背景、专业等优势，三大基金对社会资本的募集能力逐步提高。目前，上报集团作为基石发起人的这三大基金管理规模累计达到106亿元，相当于集团的归母净资产（截至2017年底为103亿元）。再经过一个五年周期的发展，力争集团发起设立的基金管理规模达到集团现有的总资产（260亿元）左右。

(责编：李栋、白宇)