发改委：全力以赴做好天然气产供储销体系建设

人民网北京2月28日电 （陈孟）据国家发改委网站今日消息，2月26日，国家发展改革委组织召开煤电油气运保障工作部际协调机制全体成员会议。会议指出，必须直面天然气行业发展中面临的问题，确立科学的责任机制，全力以赴做好天然气产供储销体系建设各项工作。

此次会议通报了2018年天然气产供储销体系建设工作思路，讨论了产供储销体系建设重点工作任务分工方案，研究部署了相关重点工作。

会议指出，受多重因素叠加影响，2017年我国天然气需求快速增长，进入采暖季后北方多地出现天然气供应趋紧问题。面对这些困难和问题，各地区、协调机制各成员单位认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，以人民利益为重，快速行动，克服重重困难，较好地保障了民生用气需求。在这一过程中，天然气行业发展中面临的一些深层次矛盾也集中暴露，必须直面问题，坚持民生优先，统筹规划，循序渐进，尽力而为，量力而行，确立科学的责任机制，全力以赴做好天然气产供储销体系建设各项工作。

会议认为，天然气产供储销体系建设是保障天然气长期稳定供应的基础和关键，要按照近期、中期和长期统筹抓好。在生产方面，重点是落实责任，在确保安全生产的前提下推进天然气增产；在供应方面，重点是确保进口管道气稳定供气及LNG进口，加快建设多元化供气体系和格局；在储气设施建设方面，要分工负责，一次规划，分步实施，具备建设条件的项目要尽快开工建设；在销售方面，要突出民生优先，必要时实施“压非保民”措施，确保民生用气需求。

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