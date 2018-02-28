首届中国国际进口博览会引关注 招展进程超预期

人民网北京2月28日电 （付长超）记者今日从中国国际进口博览会官网获悉，将于2018年11月5日至10日在上海举办的首届中国国际进口博览会，目前招展工作进展顺利，招展进程超出了预期目标，展位成为外商眼中的“抢手货”。

当前，世界经济深度调整，经济全球化遇到波折，国际社会对拓展中国市场、搭乘中国发展“快车”的愿望强烈。2017年5月，中国宣布将从2018年起举办中国国际进口博览会这一重大决策以来，国际社会给予普遍赞誉和高度关注。据悉，进口博览会招展工作启动仅3个多月时间，已有165个国家和地区指定了197个组展机构，专门负责本国（地区）企业参展。

各国政府高度重视进口博览会，认为中国这一重要举措有利于促进本国企业对华出口，有利于促进双边贸易平衡发展，对于推动经济全球化和贸易自由化具有重要意义。法国政府表示，将派高级别政府代表团和大规模企业代表团参展参会。俄罗斯贸工部表示，俄政府已成立专门委员会，统筹推进参展事宜。德国经济部表示，德方将积极推动企业利用进口博览会平台展示优势产品和服务，相信中德经贸合作将随着中国市场扩大开放释放出更大能量。埃及贸工部长表示，将在博览会上展示本国的好产品。此外，俄罗斯贸工部，土耳其、意大利驻沪总领馆以及俄出口促进中心、西班牙加利西亚大区经济促进会等诸多国家政府部门、外交机构和组展机构的代表到进口博览会现场进行实地考察和工作对接。

众多参展企业对进口博览会充满期待，认为进口博览会企业集中、产品集中、信息集中、专业观众集中，是展示企业形象、交流行业信息、开展务实合作的重要平台，也是深耕中国市场，抢占市场先机的重要渠道。截至目前，已有120多个国家（地区）的上千家企业，包括近百家世界500强和行业龙头企业报名参展，其中部分企业已经签署参展意向书并缴纳了参展意向金。

据了解，博世、戴姆勒、雀巢等世界500强企业纷纷致函表达强烈参展愿望。宝马集团正在研究制定参展主题及方案，希望把特色展品呈现给业界。工业机器人制造商日本企业那智不二越公司表示，希望借助进口博览会展示最先进的机器人技术和产品。全球IT服务供应商戴尔公司在考察博览会现场后表示，将在智能及高端装备展区展示其创新产品和整体解决方案。在众多报名参展企业中，有的企业多次调增参展申请面积，有的企业主动新增参展预算，有的企业拟将在本国举办的重要国际活动项目移师到进口博览会，希望借助进口博览会扩大知名度和影响力。目前，首届进口博览会招展工作进展顺利，招展进程超出了预期目标，随着大量企业继续踊跃报名参展，部分展区展位呈现出供不应求的态势。

作为中国主动向世界开放市场的重大举措，进口博览会的举办充分体现了中国负责任大国的担当和开放市场的真诚意愿、决心和勇气，欢迎更多更好的外国企业、先进技术产品和服务，通过进口博览会进入中国大市场，分享中国改革开放的成果。

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