河北将建160家创业孵化基地

本报石家庄2月28日电 （记者史自强）河北省日前下发《创业就业孵化基地培育活动实施方案》，要求全省深入推动创业带动就业工作，促进全方位、集成化、网络化创业服务平台建设。今年全省将建160家统一规范的创业就业孵化基地。其中，设区市本级建设30家，县（市）建设130家。
今年，孵化基地以高校毕业生、登记失业人员、返乡农民工、退役军人等创业孵化服务为主营业务。孵化基地建筑面积不少于1500平方米，孵化场所利用率不低于75%。基地将提供政策咨询、项目推介、市场评估、开业指导、融资服务、跟踪扶持等“一条龙”创业服务。
盛来运：中国经济保持中高速增长 持续运行在合理区间 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局党组成员、总经济师盛来运对此解读称，中国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶；经济持续运行在合理区间，发展态势呈现…【详细】
2017年全国居民人均可支配收入25974元 同比增长9.0% 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，全年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。…【详细】
春节旅游收入4750亿元 广东四川等10省游客最多 人民网北京2月22日电 据国家旅游局官方网站消息，经国家旅游局数据中心综合测算，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙…【详细】
交通部：春运过半 累计发送旅客13.83亿人次 人民网北京2月22日电 据交通运输部官方网站消息，2月20日，为期40天的2018年春运已经过半。从2月1日至2月20日，春运前20天全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客13.83亿人次，比去年同期下降1.85%。其中，铁路发送旅客1.7…【详细】