香港上年度财政盈余1380亿港元 其中四成还富于民

香港特区政府财政司司长陈茂波28日上午在立法会公布本届政府任内首份《财政预算案》，宣布将2017/2018年度1380亿元（港币，下同）财政盈余中的近四成与市民共享，其余则用于改善服务和投资未来。

在2小时的宣读过程中，陈茂波于预算案内推出多项纾困及利民等“派糖”措施，包括减税及增加免税额、宽免差饷、增加长者医疗券金额、向贫困学生发放津贴等，平衡各阶层所需，回馈社群、提振经济。

在短期纾缓的惠民措施方面，政府将宽减2017/18课税年度75%的薪俸税、个人入息课税及利得税，上限调高至3万元；宽免1年的物业差饷；向领取社会保障援助金、高龄津贴、伤残津贴及低收入在职家庭津贴等人士额外发放2个月津贴，相当于“出三粮”；向有需要的学生一次性发放2000元津贴，并为2019年中学文凭试考生代缴考试费；免费向中小学生派发1万张海洋公园入场券；提供额外1000元长者医疗券等。

此外，政府还推出数项恒常税务宽减措施，减轻个人税务负担，包括扩宽薪俸税边际税阶至5万元，同时调整边际税率为五级制；增加子女基本及额外免税额至12万元；增加供养父母或祖父母的免税额；设立伤残人士免税额等。再加上为自愿医保提供税务扣减的计划，政府每年税收合共减少72.3亿元。

陈茂波又提出以积极有为、未雨绸缪的方式善用盈余，预留3000亿元配合医院发展计划及改善诊所设施、500亿元支援创科发展、200亿元改善文化设施、150亿元配合落实取消强积金“对冲”安排、66亿元推动体育普及化、35亿元改善安老服务、25亿元成立学生活动支援基金、10亿元支援青年发展等。

他预计，政府于2018/19年度的总支出为5579亿元，其中投放于教育、社会福利和医疗卫生等三大范畴的开支共占约60%，近5年累积增幅达42.8%。

(责编：蒋琪、赵爽)