澳门2017年经济止跌回升增长9.1%

据新华社澳门2月28日电 （记者郭鑫）澳门特区政府统计暨普查局28日公布，2017年澳门经济实质增长9.1%，终止了过去三年的经济收缩。

经核算，2017年澳门本地生产总值为4042亿澳门元，人均生产总值为62.28万澳门元（约合7.76万美元）。

外部需求止跌回升，入境旅客人数及旅客消费同时增加，令澳门总体服务出口上升15.4%，其中博彩服务出口及其他旅游服务出口分别增长了16.4%和15.4%，货物出口增长12.3%。

2017年货物及服务净出口占澳门本地生产总值的比重上升至47.4%，较2016年的41.6%增加5.8个百分点。内需所占比重则减少5.8个百分点至52.6%，主要是投资及私人消费支出减少所致。

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