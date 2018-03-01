原标题：地方银行扎堆A股IPO 二季度将迎来今年首批过会高峰

地方银行扎堆冲刺IPO 九家达标“预披露”

地方银行扎堆A股IPO。从证监会官网最新披露的首发企业排队情况看，九家银行处于“预披露更新”状态。根据目前证监会IPO审核速度和各银行排队次序，业内人士预计，二季度将迎来今年首批过会高峰。

证监会官网最新信息显示，沪深两市共有16家银行在A股IPO正常排队名单中。其中，处于“预先披露更新”状态的排队银行数量达九家，分别为郑州银行、长沙银行、苏州银行、青岛银行、哈尔滨银行、威海市商业银行、青岛农商行、绍兴瑞丰农商行和江苏紫金农商行，西安银行、徽商银行、兰州银行、江苏大丰农商行、厦门银行为“已反馈”状态，厦门农商行和重庆农商行则是“已受理”状态。值得注意的是，2月12日晚间，徽商银行发布公告称决定撤回A股发行申请，意味着地方银行IPO候场队伍将变为15家。

虽然在A股门外排队的银行不少，但2017年成功过会者却寥寥无几，仅成都银行“一枝独秀”。国家金融与发展实验室银行研究中心主任曾刚认为，这与证监会审核流程和监管政策有关。他表示，证监会做出相关决策时，会考量银行业在资本市场的占比，从而控制银行过会数量。

一位券商投行人士对《经济参考报》记者表示，从公开披露的排队企业信息来看，证监会对银行业的审核并非严格按照首次申报顺序进行，而是根据各家银行资质、申请材料质量和政策环境等因素进行整体把控。

从银行上市需求看，补充核心一级资本、提高资本充足率成为关键，这也是很多银行坚持排队IPO的一个重要原因。尽管有的银行已经实现H股上市，但募集的资金并没有有效解决资本充足率的问题。根据目前排队银行实际资本充足率，部分银行承压明显。截至2017年6月末，厦门银行一级资本充足率已经从2014年末的10.33%下降至8.86%，逼近监管新规要求的8.5%。郑州银行招股书显示，截至2017年6月末，郑州银行一级资本充足率跌至8.61%，距离监管红线仅有0.11个百分点，而该行2016年资产规模增速在A股排队IPO的上市银行中最高。甘肃银行近年频繁发债融资，也未能扭转资本充足率下滑趋势，根据招股书，甘肃银行资本充足率呈逐年下滑趋势，2017年上半年降至11.49%，临近监管红线。

(责编：仝宗莉、赵爽)