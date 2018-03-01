原标题：2月份制造业PMI为50.3%装备制造业扩张加速

2月28日，国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会发布了2月份中国制造业和非制造业采购经理指数（PMI）。国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，2月份中国制造业采购经理指数和非制造业商务活动指数继续运行在景气区间。

具体来看，2月份，制造业PMI为50.3%，环比回落1个百分点，制造业增速有所放缓。从历史数据看，春节所在月份的PMI大多会出现一些调整，2月份该指数的回落属于正常波动。

赵庆河表示，2月份制造业PMI总体延续扩张态势，也有几个特点：一是高技术制造业继续加快发展；二是装备制造业扩张加速；三是企业对未来发展预期继续看好。

中信证券固定收益首席分析师明明昨日告诉《证券日报》记者，受到假期因素影响制造业扩张步伐大幅放缓，跌幅超出预期。综合来看，春节期间企业生产活动大幅减少，需求转弱，总体景气指数下跌属于传统现象。当前企业对市场信心有所增强，预计节后主要指数将回升至正常水平。

九州证券全球首席经济学家邓海清昨日表示，央行货币政策“不松不紧”仍是主基调，但目前货币政策流动性拐点可能已经出现。但2018年以来，货币市场流动性出现了明显的好转，且当前的流动性好转具有可持续性，而并非“昙花一现”。

(责编：蒋琪、赵爽)