原标题：46家环保公司年报预计翻倍7.13亿元资金抢筹14只绩优股

近期，环保板块进入政策密集发布期，成为当前环保股强势崛起的重要推动力。环保部2月27日召开新闻发布会，表示正在抓紧研究起草蓝天保卫战的三年作战计划。主攻阵地是京津冀及周边等重点区域，主攻方向是着重解决产业结构、能源结构、交通结构等问题；突破点就是联防联控，重点解决重污染天气，因为人民群众最不满意的就是重污染天气。此外，2月27日，国家税务总局对外发布，2018年我国最新亮相的环境保护税将于4月1日迎来首个征税期。

对此，分析人士指出，从2018年到2020年，是我国全面建成小康社会的决胜节点，污染治理攻坚战与防范化解重大风险、精准脱贫并列三大核心任务，尤其是大气污染在未来3年内将成为整治与投入的重点，2018年在气源有保障的前提下预计完成煤改气、煤改电400万户，较2017年有大幅增长。在此背景下，环保板块进入政策密集发布及市场高度关注期，环保行业或迈入高景气周期，估值有望重回上升空间，绩优龙头标的迎来加配良机，值得关注。

二级市场上，昨日，环保板块表现抢眼，板块整体逆市上涨0.57%，有114只成份股实现上涨，占比逾五成。其中，龙源技术、方大集团、三维丝等3只个股强势涨停，博世科、中科三环、高能环境、方大特钢、横店东磁等个股涨幅也均逾5%，分别达到5.93%、5.89%、5.32%、5.28%、5.04%。

环保行业上市公司业绩表现同样出色，《证券日报》市场研究中心根据同花顺数据统计发现，截至目前，已有方大特钢、财信发展、美尚生态、武汉控股、农尚环境等5家公司披露了2017年年报业绩，这5家公司2017年净利润全部实现同比增长，分别为281.40%、76.93%、35.95%、9.07%、1.90%。除上述5家公司外，还有170家公司披露了2017年年报业绩预告，业绩预喜公司达到126家，占比逾七成。其中，有45家公司均预计2017年全年净利润同比增长翻番，京蓝科技、中际旭创、东湖高新、三维工程、鹏起科技、华光股份、金晶科技、华控赛格、江苏索普、英威腾、东旭蓝天、荣晟环保、金通灵、科林环保和万华化学等公司预计2017年净利润同比增长均在2倍及以上。综合来看，已披露年报或年报业绩预告的公司中报告期内净利润同比增长有望翻番的公司就高达46家，显示出环保行业整体发展良好，相关上市公司盈利持续增长明显。

值得注意的是，昨日板块内共有90只环保股成为场内资金逆市抢筹的目标，尤其是年报业绩预喜的龙头股备受大单资金的青睐，成为市场关注的焦点。其中，格林美（22234.5万元）、方大集团（10883.96万元）、碧水源（8782.56万元）、东方园林（7319.39万元）、汇川技术（4012.22万元）、亿帆医药（2852.51万元）、铁汉生态（2779.86万元）、横店东磁（2653.19万元）、清新环境（2561.42万元）、赛为智能（1934.97万元）、英威腾（1769.91万元）、天奇股份（1243.45万元）、齐翔腾达（1187.78万元）和龙源技术（1105.29万元）等14只个股大单资金净流入均在1000万元以上，上述14只个股合计吸金7.13亿元。

渤海证券表示，目前环保板块整体估值已低于历史中值水平，把握业绩主线，从三条路径优选高景气细分领域的龙头股：一是把握非电大气治理和VOCs治理领域相关龙头个股的投资机会，推荐：清新环境、雪迪龙和聚光科技；二是看好河长制全面推行下需求有望加速释放的黑臭水体治理领域，建议关注产业链布局完善、资源整合能力强的企业，推荐：兴源环境；三是建议关注处理能力严重不足、监管执法趋严、需求有望加速释放的危废处置领域，优选具备资源、项目经验以及技术优势的细分龙头个股，推荐：东江环保。

(责编：蒋琪、赵爽)