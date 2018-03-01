原标题：爱奇艺在美递交IPO申请

爱奇艺昨天正式在美国递交招股书。招股书显示，爱奇艺近三年的净亏损率在大幅下降。2017年总收入是173.784亿，较2016年增长54.6%，总收入特别是会员收入、会员规模都在快速增长。

爱奇艺昨天正式在美国递交招股书，申请在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“IQ”。爱奇艺此次上市拟募集资金15亿美元，此次上市募集的资金主要目的是加强品牌认知度，吸引并留存优秀员工，为他们提供股权激励，并获得更多资金。

爱奇艺会员数达5080万

公开资料显示，爱奇艺，原名奇艺，于2010年4月22日正式上线。2012年后，百度成为爱奇艺单一最大股东。2013年，百度斥资3.7亿美元收购PPS，实现PPS与爱奇艺的合并。

目前，爱奇艺主要有三大股东，其中百度控股占比69.6%；小米风投占比8.4%；HH RSV-V控股有限公司占比5.7%。

根据招股书中的数据，截至2017年年底，爱奇艺拥有5080万订阅用户，所提供的视频流服务类似美国的Netflix。爱奇艺2017年会员服务营收为人民币65.360亿元（约合10.046亿美元），较2016年的人民币37.622亿元增长73.7%，2015年为人民币9.967亿元。会员服务营收所占总营收的比例，从2015年的18.7%，升至2016年的33.5%，并进一步升至2017年的37.6%。

该公司的移动端月平均访问用户约为4.213亿人，移动端日平均访问用户为1.260亿；PC端月平均访问用户约为4.241亿人，PC端日平均访问用户为5370万人。

仅2017年12月，用户在爱奇艺平台观看了92亿小时时长的视频内容，每位用户平均每天在爱奇艺应用上观看1.7小时的视频内容。

爱奇艺近三年净亏损率大幅下降

近三年，爱奇艺的总营收逐年大幅提升，净亏损率大幅下降。

招股书数据显示，爱奇艺2017年总营收为人民币173.784亿元（约合26.71亿美元），较2016年的人民币112.374亿元增长54.6%，2015年为人民币53.186亿元。其中，在线广告服务收入占比46.9%，会员服务收入占比37.6%，内容分发收入占比6.9%，其他业务收入占比8.6%。爱奇艺2017年净亏损为人民币37.369亿元（约合5.755亿美元），2016年净亏损为人民币30.740亿元，2015年净亏损为人民币25.751亿元。

爱奇艺坦承，自成立以来就出现净亏损，今后可能还会持续遭遇亏损。“我们处在一个资本密集型行业，需要大量资金来支持业务运营、内容收购和技术投资。如果我们不能获得充分的资本，我们的业务、财务状况和前景就会受到实质性的负面影响。”

爱奇艺董事长为李彦宏

自2010年爱奇艺成立以来，百度就是爱奇艺的控股股东。目前，爱奇艺高管中百度系占据多个席位。爱奇艺董事长为李彦宏，CEO为龚宇，董事包括陆奇。“我们与母公司百度之间有着显著的协同效应；百度向我们提供了技术、基础设施和财务支持；我们在人工智能技术、用户流量和基础设施共享方面的密切合作，让我们能够加强各自的领先市场地位。”

爱奇艺和百度于2018年1月19日签订为期8年的主业务合作协议，双方同意在互联网流量、数据和内容，以及在合作领域内等各方面将对方视为最惠战略合作伙伴。

爱奇艺表示，在首次公开募股完成之后，百度将持有全部的B级普通股，仍然是公司的控股股东；不过，在成为一家上市公司后，预计对来自百度的财务支持依赖将会降低，并越来越多的依赖于运营活动提供的净现金，并通过资本市场和商业银行为我们的流动性需求融资。

不过爱奇艺同时承认，可能与百度有利益冲突，潜在的利益冲突包括董事之间可能会产生利益冲突；抛售公司股票；与百度的竞争对手发展业务；商业机会的分配等。爱奇艺方面坦言，其董事李彦宏、陆奇和余正钧同时也是百度高管，当这些人面对着对百度和爱奇艺可能具有不同影响的决策时，这些关系可能产生或似乎产生利益冲突。

爱奇艺私有化曾无疾而终

2016年2月，百度CEO李彦宏和爱奇艺CEO龚宇共同提出私有化收购要约，计划收购百度持有的爱奇艺80.5%股份，当时，双方给出的爱奇艺估值为28亿美元。

不过，2016年7月，百度美国大股东Acacia Partners发布公开信，建议李彦宏撤回对爱奇艺私有化的决定。该机构股东认为，李彦宏对爱奇艺的28亿美元估值过低，同时对上季度百度对爱奇艺的巨额投资感到失望。该机构认为，收购提议有悖于百度及其股东的长期利益最大化。此后，百度发布公告称由于价格等因素未能谈判成功，买方财团将撤回私有化要约。（记者 温婧）

(责编：赵爽、李栋)