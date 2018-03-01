一汽大众召回部分全新宝来、蔚领汽车逾43万辆

人民网北京3月1日电 据国家质量监督检验检疫总局网站消息，日前，一汽-大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年3月1日起，召回部分全新宝来及蔚领汽车，共计430,388辆。
公告显示，召回车辆分别是2015年2月16日至2017年9月8日期间生产的全新宝来汽车，共计371,737辆；2015年12月25日至2017年9月21日期间生产的蔚领汽车，共计58,651辆。
据悉，本次召回范围内的部分车辆因装配原因，仪表板线束可能在仪表台内部偶发干涉，极端情况下可能造成线束磨损，导致车辆出现熄火、无法启动等现象，存在安全隐患。一汽－大众汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费检查维修，采用新的方式布置仪表板线束，消除安全隐患。（朱江）
盛来运：中国经济保持中高速增长 持续运行在合理区间 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局党组成员、总经济师盛来运对此解读称，中国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶；经济持续运行在合理区间，发展态势呈现…【详细】
2017年全国居民人均可支配收入25974元 同比增长9.0% 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，全年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。…【详细】
春节旅游收入4750亿元 广东四川等10省游客最多 人民网北京2月22日电 据国家旅游局官方网站消息，经国家旅游局数据中心综合测算，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙…【详细】
交通部：春运过半 累计发送旅客13.83亿人次 人民网北京2月22日电 据交通运输部官方网站消息，2月20日，为期40天的2018年春运已经过半。从2月1日至2月20日，春运前20天全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客13.83亿人次，比去年同期下降1.85%。其中，铁路发送旅客1.7…【详细】