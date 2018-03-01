一汽大众召回部分全新宝来、蔚领汽车逾43万辆

人民网北京3月1日电 据国家质量监督检验检疫总局网站消息，日前，一汽-大众汽车有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年3月1日起，召回部分全新宝来及蔚领汽车，共计430,388辆。

公告显示，召回车辆分别是2015年2月16日至2017年9月8日期间生产的全新宝来汽车，共计371,737辆；2015年12月25日至2017年9月21日期间生产的蔚领汽车，共计58,651辆。

据悉，本次召回范围内的部分车辆因装配原因，仪表板线束可能在仪表台内部偶发干涉，极端情况下可能造成线束磨损，导致车辆出现熄火、无法启动等现象，存在安全隐患。一汽－大众汽车有限公司将为召回范围内的车辆免费检查维修，采用新的方式布置仪表板线束，消除安全隐患。（朱江）

(责编：朱江、仝宗莉)