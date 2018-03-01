移动支付、大数据监管 中国春运迈入智能新时代

人民网北京3月1日电 （记者乔雪峰） 每年春运，对于运管部门来说，都是一次“大考”。记者从交通运输部获悉，今年，各地运管部门积极创新管理、服务形式与内容，努力为群众出行提供更舒心、温暖、顺畅、便捷的服务。

大数据精准监管、支付方式多元便捷、顺畅接驳中转无忧、亲情服务温暖旅途……温馨春运、便捷春运、平安春运的新时代新春运让众多民众的春运出行变得既省心又暖心。

浙江

移动支付便民利民

“太方便了，只要一部手机就可以坐遍桐乡的公交车了。”大年初一，浙江省桐乡市市民王小姐乘坐公交车走亲戚拜年。

大年初一起，桐乡范围内公交线路都可使用移动支付，乘客可扫描二维码乘车。桐乡城市和城乡公交13条公交线路的94辆运营车辆成为首批试点。

桐乡市运管所相关负责人介绍，桐乡公交移动支付上线以来，受到了市民的关注和欢迎，目前日均扫码乘车接近3000人次。在桐乡乘坐公交车时，乘客可直接点击支付宝首页上方“付钱”按钮中的“乘车码”，上公交车时对准支持移动支付的新型卡机刷码即可。乘客在付款前，也可打开支付宝首页最上方的“卡包”选择“桐乡公交一卡通”，点击“去刷码”，在上车后对应卡机刷码。目前，领支付宝二维码电子公交卡的人数已近5万人。

记者了解到，在浙江，已有1万多辆公交车实现了移动支付应用。今年，浙江省运管局还将开展新一轮公交优先发展行动，新增移动支付公交车6000辆以上，全力打造这项便民利民惠民服务。

广东

大数据实时精准监管

今年春运，广东各级交通运输主管部门和道路运输机构依托大数据等技术手段，实现道路运输精准服务和监管。

广东省道路运输事务中心大力推进道路运输数据清理、整合和分析研判，根据公安部门共享的营运车辆和驾驶员信息，组织各地对运政系统的人、车、户等异常信息进行核实，注销不再具备许可条件的道路运输客、货运车辆24.5万辆及从业人员35.6万人。

广东省充分利用大数据分析等技术手段对安全管理薄弱的重点企业、重点车辆实施精准排查分析，将线索推送给交通综合执法部门实施精准执法。广州市交委通过现场监控及远程视频监控、客流分析系统等信息化手段，实时掌握客流动态，提前合理调度车辆，确保运力充足、旅客疏运及时。

为了及时精准调配运力、保障市民出行，深圳市根据航班、列车到达情况，适时延长相关公交、地铁线路服务时间，新增开行两条夜间机场公交接驳专线，增加540辆出租车应急运力，实时监测各重点区域出租车运行情况。

下一步，广东省将进一步深化大数据应用，对违法违规行为较多的企业车辆实施重点监控、精准分析，精准处理不按规定线路行驶、不按规定站点停靠、站外兜客揽客等违规行为，确保春运期间的运输安全。

重庆

“雷锋的士”温暖回家路

2月12日21时10分，乘D571次列车从北京返渝的外出务工人员赵先明，走出重庆西站月台来到出租车点排队候车，顺利乘坐上一辆“雷锋的士”，“点对点”直达家门口。

时值春运，重庆西站、北站客流激增，特别是夜间火车到站后，一拨拨提着大包小包的乘客需要换乘，两处火车站的出租车候车点很快排起长龙。为了缓解夜间乘客“打车难”，经重庆市运管局前期调研和部署安排，“雷锋的士”车队参与客流疏运。2月12日当晚，500辆“雷锋的士”在重庆西站外“待命”，随时补充运力，帮助返乡的乘客顺利换乘。

运力不足，必须得靠提前储备运力进行补充。为此，重庆市运管局安排部署“雷锋的士情·温暖回家路”活动，共抽调1500辆“雷锋的士”出租车、3000多名驾驶员组成突击疏运队伍，并组织50多名志愿队员参与现场车辆组织、调度，应急疏运北站、西站客流。

“2月12日至14日和19日至21日，每晚9时至24时，重庆西站、北站各有500辆‘雷锋的士’在站外提前等候。”重庆市运管局相关负责人表示，当进站的出租车运力出现紧缺时，及时调度这批应急运力作补充，确保站内出租车运力不中断。

江苏

推行客票无纸化服务

“现在购票越来越方便，再也不用去客运站排长队了，动动手指就能在网上查看余票并下单，节省了不少时间。”在南京汽车客运站，准备返程的王女士说。

据了解，为方便乘客购票，江苏省116个二级以上汽车客运站实现了联网售票、异地售票。春节假期期间，合计售票248.8万张，包括线下渠道售票量162.2万张、线上售票量86.6万张。其中，江苏省联网售票平台巴士管家售票量为77.6万张，与去年同比增长29.7%。

今年春运，江苏省道路运输行业不断完善多元化售票方式，方便百姓出行。江苏省交通运输厅和各级道路运输管理部门推行“巴士管家”手机App和微信小程序售票，通过手机App软件，为旅客提供道路客运购票、退票、扫码进站一体化服务，实现运输客票无纸化服务。

除了不断完善售票方式，定制客运作为个性化运输方式已逐步得到广大百姓认可。今年春运期间，江苏省交通运输厅和各级道路运输管理部门继续在省内部分长途班线试点开展定制班线服务，提供手机App预订、在线服务等方式，为旅客提供道路客运个性化出行方案。

春节期间，江苏省共开行了城际拼车、机场接送等定制客运线路228条，投放营运车辆850余辆，运送旅客9872人次，服务人次与去年同比净增长133.60%。新增衔接高铁晚班班次的镇江至扬州定制客运，进一步满足旅客的出行需求。

安徽

亲情服务“避风港”

人性化的候乘服务、精准化的信息服务、亲情化的志愿服务、便民化的热线服务……今年春运，安徽省运管局提前谋划，推出多项举措，让旅客感受到温暖。

安徽省运管局积极发挥高速公路服务区作为乘客出行路上“避风港”作用，驿达高速公路服务区经营管理公司为旅客提供24小时咖啡馆，缓解旅途劳累，满足司乘旅客高品质多元化需求。同时，结合往年春运客流情况，进行大数据分析，合理增加、分配人员，调配物资，提前配送超过40万件货品，分片区建立微仓储，全力保障商品供应。

为了重点关爱和帮扶困难旅客和弱势群体，蚌埠市通过特殊旅客购票乘车绿色通道、爱心指路条、邮寄小候鸟等一系列服务举措，实现困难旅客购票、候车、上车一条龙服务。春运期间，阜阳市开展“温暖回家路”活动，针对阜城大中专院校在校学生推出8.5折优惠票、行李免费运活动，并派出学子直通车，在学生集中放假的日期为学子们提供免费接站服务，直接将学生接到中心站乘车。

四川

“接”上最后一公里

春节假日期间，四川省运管部门准备了接续接驳运力20770辆，保障旅客出行“最先和最后一公里”。其中，道路客运班线4285辆，公共车6425辆，城市轨道1690班，出租车8370辆。

据了解，广元市通过新增旅游客运专线、优化公交班线运行、提升出租车服务等措施，充分做好道路客运与高铁无缝衔接，并协调客运班车3150辆，投入出租车970辆、公交车580辆，衔接市区、景区、客运站、高铁站等旅客集散地运力接驳运输。

针对春节假日游客增多，峨眉山市运管部门与成都、眉山、阿坝州等地衔接外调支援运力369辆客车，保障景区旅游高峰旅客运输，抽调35辆大型公交车，加强与高铁的无缝对接，保障到景区旅客的中转换乘需要。

绵阳市主动与铁路、民航部门沟通衔接，建立综合运输衔接工作机制，将接续换乘的承运任务落实到企业、车辆、班次和人头，同时专门抽调客运班车、公共汽车、出租车保证深夜到站（港）旅客的换乘需要。泸州市增开农村客运班车，满足城镇群众出行需求，提升乘客出行“最先和最后一公里”运输效率。

(责编：王吉全)