2020年云南省“路长制”覆盖率将达到100%

人民网北京3月1日电 （记者乔雪峰）记者从日前召开的云南省交通运输工作会议上获悉，今年云南省将新改建农村公路1.5万公里，建成硬化路1万公里以上，在实现全省所有建制村通硬化路的基础上，深入开展“四好农村路”示范县创建活动，探索建立“路长制”，多措并举加快“四好农村路”建设。

云南省政府近日印发的《关于加快推进“四好农村路”建设的实施意见》提出，到2020年，云南“四好农村路”建设将实现以下目标：所有县道四级以上等级公路达到90%，乡道四级以上等级公路达到50%，全面完成农村公路特别是危险路段的整治工作；县级政府主体责任得到全面落实，农村公路管理规章制度进一步健全，爱路护路的乡规民约、村规民约制定率达到100%，“路长制”覆盖率达到100%，农村公路管理率达到100%；农村公路列养率达到100%，路面技术状况指数（PQI）逐年上升，优、良、中等路的占比不低于75%；建制村通客车率、通邮率达到100%，城乡道路客运一体化发展水平AAA级及以上县超过95%，基本建成覆盖县、乡、村三级农村物流网络。

今年，云南将以深度贫困地区为重点，启动实施27个深度贫困县50户以上不搬迁的自然村通硬化路工程，推进“直过民族”地区、人口较少民族地区和沿边地区较大人口自然村通硬化路建设。高度重视“油返砂”问题，摸清底数、程度和原因，提出整改方案和处置措施。加快建制村通客车、通邮建设，构建县、乡、村三级农村物流服务网络，新增通客车建制村200个，新增通邮建制村270个。

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