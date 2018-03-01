张茅：对“双随机、一公开”的结果要争取百分百公示

人民网北京3月1日电 （邢郑） 今日上午，国家工商总局局长张茅在国新办召开新闻发布会介绍深化商事制度改革有关情况。张茅表示，工商系统要及时完整把“双随机、一检查”的结果进行百分百公示。经过2年多的努力，在2017年底基本实现了“双随机、一公开”在市场监管领域的全覆盖。2017年，全国工商行政管理部门共抽查企业92.76万户，占全国实有企业总数的3.73%，并已通过国家企业信用信息公示系统向社会及时公示了抽查结果。

所谓“双随机”是随机抽取检查对象，随机抽取检查人员。所谓“一公开”是公开检查的结果。

张茅认为，按照国务院市场监管“十三五”规划，监管确定了六条原则：依法监管、审慎监管、智慧监管、简约监管、统一监管、协同监管。其中，加强监管的一个重要措施是对于企业实行“双随机、一公开”的检查办法。

过去是企业年检，现在改革成为年报、企业申报。过去是政府为企业背书。现在是企业自己年报，政府不对每一个企业进行年检，而实行“双随机、一公开”的办法。

张茅表示，工商系统在“双随机、一公开”方面有几项工作要进一步的完善和加强。重点有三个规范：

一是规范企业公示的内容。经过几年的商事制度改革，企业的信用意识有所加强，企业情况的公示率达到90%，超过了年检时候83%、84%的水平，企业自己有了公示的意识，也是依法进行公示，但是公示的内容还需要进一步规范，包括企业的经营情况、受到处罚的情况等等。

二是规范抽查的内容。去年，进一步梳理了8个方面的内容，其中特别重要的有两个方面，一个是企业的出资情况。企业进入市场一年以后，是不是入资了，入资了多少要进行公示，工商部门要检查。检查入资情况是否和上报的情况属实，使企业的一些经济情况更加真实，让社会了解。再一个是对产品质量。对大家反映产品质量假冒伪劣进行抽查，针对目前有些企业经营不规范这些方面的问题来进行抽查。

三是“双随机、一公开”的结果要公开。要及时完整把“双随机、一检查”的结果进行公示，公示率要达到百分之百，去年达到96%。今年我们在“双随机、一公开”上采取了两个措施：一是要提高随机抽查的比例，去年规定“双随机”抽查的企业不少于企业总数的3%。经过一年的实践，今年将再提高到5%。

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