财政部：1月份全国彩票销售超383亿元 同比增31.4%

人民网北京3月1日电（记者孙博洋） 1日，财政部公布了2018年1月份全国彩票销售情况 。据财政部公布数据显示，1月份，全国共销售彩票383.29亿元，同上年同期增长31.4%。
财政部公布数据显示，1月份，全国共销售彩票383.29亿元，比上年同期增加91.68亿元，增长31.4%。其中，福利彩票机构销售193.35亿元，同比增加31.23亿元，增长19.3%。体育彩票机构销售189.94亿元，同比增加60.45亿元，增长46.7%。
财政部方面表示，1月份彩票销量同比增长较快的主要原因是，2017年1月受春节休市因素影响，销量相对较少。
从分类型彩票销售情况来看，1月份，乐透数字型彩票销售242.26亿元，同比增加53.60亿元，增长28.4%；竞猜型彩票销售81.75亿元，同比增加32.67亿元，增长66.6%；即开型彩票销售19.01亿元，同比增加0.18亿元，增长1.0%；视频型彩票销售40.15亿元，同比增加5.26亿元，增长15.1%；基诺型彩票销售0.12亿元，同比减少0.02亿元，下降15.4%。1月份，乐透数字型、竞猜型、即开型、视频型、基诺型彩票销售量分别占彩票销售总量的63.21%、21.33%、4.96%、10.47%、0.03%。
从分地区彩票销售情况来看，1月份，与上年同期相比，全国共有30个省份彩票销量出现增长。其中，广东、江苏、湖南、山东和陕西增加额比较多，同比分别增长10.95亿元、8.52亿元、7.63亿元、7.22亿元和6.54亿元。
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