业内：区块链热度不减 资金加速入场

人民网北京3月1日电 （张晓赫）作为能够有效解决互联网时代“信用”问题的底层技术，区块链在2018年继续升温，成为各路资金争相跑步入场的热土。

进入2018年，前有真格基金徐小平在内部微信群鼓励拥抱区块链革命，后有百度、小米等对区块链技术研究的加码，不完全的市场公开数据显示，仅1月份就有16个区块链投资项目完成融资。近日，恺英网络亦宣布正式成立区块链事业部，投入百人技术团队致力于区块链产品的开发和应用，首款产品计划于下半年正式出炉。

区块链的来势汹涌中，是中国在区块链产业上的加速布局。中国区块链应用研究中心新近发布的《中国区块链行业发展报告2018》显示，在2017年，中国区块链行业发展非常迅速。中国公开专利的数量从2014年2件增加到2017年前7个月的428件，无论是数量还是增速，都超过美国。同期，中国区块链领域的私募股权融资金额从0.16亿美元增至0.76亿美元，增速也超美国。

记者了解到，恺英网络目前已推出了英雄“链”行动的招聘计划。对于区块链事业部未来的业务布局与规划，董事长兼CEO王悦强调，公司不会做ICO融资，而是将聚焦区块链核心精神和底层技术，有着明确的应用场景，致力于打造新一代内容平台。

至于为何选择“区块链结合内容平台”，王悦解释主要是看中移动互联网时代内容具有需求必要性，交互便捷性和保障迫切性等与区块链应用息息相关的特性，也符合“内容+平台+互联网高科技”的企业战略定位。与传统意义上内容创造者根据内容质量、传播广度来衡量收益模式不同，区块链内容应用平台将会把内容的传播者、内容的消费者也作为平台价值的一部分来提供不同程度的收益，以创造全新的商业模式。

除了应用在内容平台，区块链技术在国内的应用场景也正从挖矿、虚拟币逐渐丰富到基础设施、物流等相关服务领域。面对中国在区块链产业上的飞速发展，赞赏与争议其实俱存，到底是泡沫还是颠覆性创新？北大光华金融科技实验室研究员窦佳丽近日在人民日报撰文表示，区块链迅速发展不是偶然，其公开透明、难以篡改、不依赖中介机构的特点，将大幅降低价值传输成本，且可以广泛应用于很多行业，借助建设价值互联网，生产力将又一次获得极大解放。

中国信息通信研究院研究员、蓝石区块链实验室主任金键在此前接受人民网记者专访时也表示，在区块链发展初期，一定程度上的泡沫对整个技术的发展与应用有促进作用，技术本身也会被这股力量推着往前发展。

窦佳丽进一步表示，区块链是国际上的兵家必争之地，必须给予足够的重视。而在区块链底层技术获得实质性突破之前的这个阶段，恰恰是一个战略机遇期。

(责编：王仁宏、白宇)