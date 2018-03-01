业内：区块链热度不减 资金加速入场

人民网北京3月1日电 （张晓赫）作为能够有效解决互联网时代“信用”问题的底层技术，区块链在2018年继续升温，成为各路资金争相跑步入场的热土。
进入2018年，前有真格基金徐小平在内部微信群鼓励拥抱区块链革命，后有百度、小米等对区块链技术研究的加码，不完全的市场公开数据显示，仅1月份就有16个区块链投资项目完成融资。近日，恺英网络亦宣布正式成立区块链事业部，投入百人技术团队致力于区块链产品的开发和应用，首款产品计划于下半年正式出炉。
区块链的来势汹涌中，是中国在区块链产业上的加速布局。中国区块链应用研究中心新近发布的《中国区块链行业发展报告2018》显示，在2017年，中国区块链行业发展非常迅速。中国公开专利的数量从2014年2件增加到2017年前7个月的428件，无论是数量还是增速，都超过美国。同期，中国区块链领域的私募股权融资金额从0.16亿美元增至0.76亿美元，增速也超美国。
记者了解到，恺英网络目前已推出了英雄“链”行动的招聘计划。对于区块链事业部未来的业务布局与规划，董事长兼CEO王悦强调，公司不会做ICO融资，而是将聚焦区块链核心精神和底层技术，有着明确的应用场景，致力于打造新一代内容平台。
至于为何选择“区块链结合内容平台”，王悦解释主要是看中移动互联网时代内容具有需求必要性，交互便捷性和保障迫切性等与区块链应用息息相关的特性，也符合“内容+平台+互联网高科技”的企业战略定位。与传统意义上内容创造者根据内容质量、传播广度来衡量收益模式不同，区块链内容应用平台将会把内容的传播者、内容的消费者也作为平台价值的一部分来提供不同程度的收益，以创造全新的商业模式。
除了应用在内容平台，区块链技术在国内的应用场景也正从挖矿、虚拟币逐渐丰富到基础设施、物流等相关服务领域。面对中国在区块链产业上的飞速发展，赞赏与争议其实俱存，到底是泡沫还是颠覆性创新？北大光华金融科技实验室研究员窦佳丽近日在人民日报撰文表示，区块链迅速发展不是偶然，其公开透明、难以篡改、不依赖中介机构的特点，将大幅降低价值传输成本，且可以广泛应用于很多行业，借助建设价值互联网，生产力将又一次获得极大解放。
中国信息通信研究院研究员、蓝石区块链实验室主任金键在此前接受人民网记者专访时也表示，在区块链发展初期，一定程度上的泡沫对整个技术的发展与应用有促进作用，技术本身也会被这股力量推着往前发展。
窦佳丽进一步表示，区块链是国际上的兵家必争之地，必须给予足够的重视。而在区块链底层技术获得实质性突破之前的这个阶段，恰恰是一个战略机遇期。
盛来运：中国经济保持中高速增长 持续运行在合理区间 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局党组成员、总经济师盛来运对此解读称，中国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶；经济持续运行在合理区间，发展态势呈现…【详细】
2017年全国居民人均可支配收入25974元 同比增长9.0% 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，全年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。…【详细】
春节旅游收入4750亿元 广东四川等10省游客最多 人民网北京2月22日电 据国家旅游局官方网站消息，经国家旅游局数据中心综合测算，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙…【详细】
交通部：春运过半 累计发送旅客13.83亿人次 人民网北京2月22日电 据交通运输部官方网站消息，2月20日，为期40天的2018年春运已经过半。从2月1日至2月20日，春运前20天全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客13.83亿人次，比去年同期下降1.85%。其中，铁路发送旅客1.7…【详细】