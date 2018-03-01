国家海洋局:2017年中国海洋生产总值逾7.7万亿元 同比增长6.9%

人民网北京3月1日电 （付长超）国家海洋局今日发布《2017年中国海洋经济统计公报》。据初步核算，2017年全国海洋生产总值77611亿元，比上年增长6.9%，海洋生产总值占国内生产总值的9.4%。海洋经济实现稳中向好发展，结构调整持续深化。
其中，海洋第一产业增加值3600亿元，第二产业增加值30092亿元，第三产业增加值43919亿元，海洋第一、第二、第三产业增加值占海洋生产总值的比重分别为4.6％、38.8％和56.6％。据测算，2017年全国涉海就业人员3657万人。
《公报》显示，2017年，中国海洋产业继续保持稳步增长。海洋生物医药业快速增长，产业集聚逐渐形成；滨海旅游发展规模持续扩大，海洋旅游新业态潜能的增长进一步释放；海洋电力业继续保持良好发展势头，海上风电项目加快推进；海水利用业、海洋工程建筑业平稳发展，海水应用规模逐渐扩大、海洋工程项目投资放缓；海洋渔业生产结构加快调整，海洋捕捞产量有所下降，但海水养殖产量稳步增长。
同时，海洋交通运输业保持良好增长态势，航运市场恢复步伐加快；海洋油气业生产结构持续调整，海洋原油产量同比有所下降，海洋天然气产量同比有所上升；海洋盐业、海洋矿业、海洋化工业转型升级走向深入，增加值同比均有所下降；海洋船舶工业结构调整继续深化，转型升级步伐持续加快。
在区域海洋经济发展方面，2017年，环渤海地区海洋生产总值24638亿元，占全国海洋生产总值的比重为31.7%，比上年回落了0.8个百分点；长江三角洲地区海洋生产总值22952亿元，占全国海洋生产总值的比重为29.6%，比上年回落了0.1个百分点；珠江三角洲地区海洋生产总值18156亿元，占全国海洋生产总值的比重为23.4%，比上年提高了0.5个百分点。
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