打通改革最后一公里（在国新办新闻发布会上）

国务院新闻办3月1日召开新闻发布会，国家工商行政管理总局局长张茅在会上总结了近年来商事制度改革取得的突出成效，并依据党的十九大报告对深化商事制度改革提出的新任务新要求，介绍了工商部门下一步工作重点。

全国推开“证照分离”，降低准营门槛

商事制度改革以来，注册资本实缴改为认缴制，“一址多照”“一照多址”“商务秘书”“众创空间”等改革，降低了兴办企业的资金、场地门槛。“三证合一”“五证合一”和“多证合一”改革，使涉企证照大幅精简。“先证后照”改为“先照后证”，目前已将226项工商登记前置审批事项中的87%改为后置审批或取消。全程电子化登记系统在全国31个省（区、市）全部开通，登记注册便利化改革取得突出成效。

一系列改革举措激发了百姓投资创业热情。2014年以来，截至2017年底平均每天新增市场主体4万多户，其中日均新登记企业1.37万户，2017年增长更快，日均新登记企业达1.66万户。

虽然商事制度改革成果突出，但投资创业的体制机制障碍仍然存在。比如，企业面临“准入不准营”等问题突出。2017年9月，国务院决定将上海浦东新区率先开展“证照分离”改革试点、清理116项行政许可事项的做法推广到其他10个自由贸易试验区和国家自主创新示范区、国家高新技术产业开发区、国家级经济技术开发区、国家级新区。

张茅介绍，将在全国推开“证照分离”改革，解决“准入不准营”等突出问题，打通改革推进的“最后一公里”。

推进“双随机、一公开”，震慑违法企业

“双随机、一公开”监管是本届政府深化简政放权、放管结合、优化服务改革的重要举措，经过2年多的努力，在2017年底基本实现了“双随机、一公开”在市场监管领域的全覆盖。2017年，全国工商行政管理部门共抽查企业92.76万户，占全国实有企业总数的3.73%，并已通过国家企业信用信息公示系统向社会及时公示了抽查结果。

张茅介绍，下一步，在“双随机、一公开”方面有几项工作要进一步完善和加强：

一是规范企业公示的内容。经过这几年的商事制度改革，企业信用意识有所加强，企业情况的公示率达到90%，超过了年检时候83%、84%的水平，企业自己有了公示意识，但公示的内容还需要进一步规范，企业的经营情况、受处罚情况等都应公示。

二是规范抽查的内容。前年，工商部门将抽查企业内容规范为12个方面，一次检查，减轻企业负担。去年，进一步梳理了8个方面的内容，其中要抓住企业出资情况、产品质量等重点。

三是“双随机、一公开”的结果要公开。要及时完整地把结果进行公示，去年公示率是96%，今年公示率要求达到100%。有些企业罚款100万元、200万元，对它没什么影响，但将处罚结果向社会公布后，比罚款的杀伤力还要大。

12315将上线“电子地图”，方便投诉

去年3月，工商部门开通了12315第一期互联网平台，以解决消费者拨打12315热线投诉会占线的问题，去年该互联网平台解决了38万件投诉，取得一定成绩。

但有消费者在使用互联网平台投诉时感觉操作太复杂，不了解企业全名，只知道一个商标或者企业的通用名称，就无法完成投诉。

张茅局长介绍，今年该平台将进行第二期改造，新增一个电子地图，消费者可以点击地图投诉，不用去详细掌握哪一家企业、它的全称是什么等资料，工商部门通过大数据和在线处理解决消费者的举报问题。“总之我们的目标就是要在消费维权当中，让投诉便利化，像我们注册企业一样，拿手机就可以注册，拿手机就可以投诉。”

《 人民日报 》（ 2018年03月02日 11 版）

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