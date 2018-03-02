3月1日，河北省南皮县大树金村电商服务站工作人员张凤梅（右）在帮助村民进行网购。

近年来，南皮县积极探索电商扶贫模式，与企业合作，搭建起“狮城易购”电商平台，并依托党员供销服务社建立了“城乡快运”物流配送体系。

目前，南皮县已实现电商服务站行政村全覆盖，电商从业人员5000余人，电子商务交易额达1.5亿元，电商已成为推动全县贫困群众脱贫致富、加快县域经济转型升级的有效途径。

新华社记者 牟 宇摄

《 人民日报 》（ 2018年03月02日 11 版）

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