本报北京3月1日电 （记者刘诗瑶）3月1日，国家海洋局发布《2017年中国海洋经济统计公报》。据初步核算，2017年全国海洋生产总值77611亿元，比上年增长6.9%，海洋生产总值占国内生产总值的9.4%。
据国家海洋局战略规划与经济司司长张占海介绍，2017年海洋经济发展总体情况可以概括为海洋经济稳中向好，结构调整继续深化。
其中，海洋第一产业增加值3600亿元，第二产业增加值30092亿元，第三产业增加值43919亿元，海洋第一、第二、第三产业增加值占海洋生产总值的比重分别为4.6％、38.8％和56.6％。
2017年，我国海洋产业继续保持稳步增长。其中，主要海洋产业增加值31735亿元，比上年增长8.5%；海洋科研教育管理服务业增加值16499亿元，比上年增长11.1%。
具体来看，海洋生物医药业全年实现增加值385亿元，比上年增长11.1%；滨海旅游业全年实现增加值14636亿元，比上年增长16.5%；海洋电力业继续保持良好的发展势头，海上风电项目加快推进，新增装机容量近1200兆瓦。
从区域来看，2017年，环渤海地区海洋生产总值24638亿元，占全国海洋生产总值的比重为31.7%，比上年回落了0.8个百分点；长江三角洲地区海洋生产总值22952亿元，占全国海洋生产总值的比重为29.6%，比上年回落了0.1个百分点；珠江三角洲地区海洋生产总值18156亿元，占全国海洋生产总值的比重为23.4%，比上年提高了0.5个百分点。
张占海表示，当前海洋经济发展过程中，传统产业仍处于转方式、调结构、去产能的关键时期，部分产业依然存在科技成果转化慢、融资难、盈利难等问题。但总体来看，随着国内宏观经济基本面向好，“21世纪海上丝绸之路”建设持续推进，以及各级政府对海洋经济发展重视程度不断加强，2018年全国海洋经济将朝着高质量发展方向不断迈进。
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