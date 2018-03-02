贵州高铁营运里程超1200公里

本报贵阳3月1日电 （记者汪志球）从2014年12月贵州开通第一条高铁——贵广高铁，短短3年多，贵州的高铁运营里程超过1200公里。作为目前全国唯一的“一站两所”高铁站，随着贵广铁路、沪昆高铁及渝贵铁路的相继开通，贵阳北站旅客发送量逐年增长，从2014年的日均6800多人次起，至2017年已经增长到日均34300多人次，全年旅客发送量占整个贵州地区铁路客运办理站旅客发送量的23%。

《 人民日报 》（ 2018年03月02日 11 版）

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