原标题：全国工商联环境商会建议加快落实绿色金融政策

3月1日，全国工商联环境商会召开媒体见面会。全国工商联环境商会在《关于加快发展环保产业的提案》中建议，试行环保企业同业监督和推动行业社会化评级，适度降低环保行业的相应税率，落实绿色金融政策。

提案表示，环保行业总体呈现平稳发展态势，产业规模和投资双增长，但环保产业发展还存在价格、财税、金融政策机制有待完善、市场化秩序亟需规范的问题。一是不规范竞标严重，二是税费负担压力大，三是民营环保企业融资成本高。

全国工商联环境商会会长赵笠钧表示，“民营环保企业融资难是一个长期存在的问题，环保行业作为具有公共服务性质的行业，希望能通过绿色金融、绿色信贷的方式，降低融资成本。”

提案建议，试行同业监督和推动社会化评级。相同地区或同一城市的不同环境基础设施运营公司，开展交叉式运营期环境监督，保障低价中标环保设施的长期稳定达标排放。

同时，适度降低环保行业的相应税率。对于污水、垃圾、危废、医废、污泥处理等营业收入，降低税率或增加退还比例。完善即征即退相关细则，确保即征即退政策落地。

此外，加快落实绿色金融政策。切实推动银行等金融机构落实排污权质押融资等政策，并在贷款额度、贷款利率、还贷条件等方面给予优惠。拓宽工业环境治理领域抵质押物范围，商业银行应鼓励应收账款质押、知识产权质押、股权质押等方式开展绿色信贷。

(责编：朱一梵、李栋)