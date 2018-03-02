全国工商联环境商会建议加快落实绿色金融政策

3月1日，全国工商联环境商会召开媒体见面会。全国工商联环境商会在《关于加快发展环保产业的提案》中建议，试行环保企业同业监督和推动行业社会化评级，适度降低环保行业的相应税率，落实绿色金融政策。
提案表示，环保行业总体呈现平稳发展态势，产业规模和投资双增长，但环保产业发展还存在价格、财税、金融政策机制有待完善、市场化秩序亟需规范的问题。一是不规范竞标严重，二是税费负担压力大，三是民营环保企业融资成本高。
全国工商联环境商会会长赵笠钧表示，“民营环保企业融资难是一个长期存在的问题，环保行业作为具有公共服务性质的行业，希望能通过绿色金融、绿色信贷的方式，降低融资成本。”
提案建议，试行同业监督和推动社会化评级。相同地区或同一城市的不同环境基础设施运营公司，开展交叉式运营期环境监督，保障低价中标环保设施的长期稳定达标排放。
同时，适度降低环保行业的相应税率。对于污水、垃圾、危废、医废、污泥处理等营业收入，降低税率或增加退还比例。完善即征即退相关细则，确保即征即退政策落地。
此外，加快落实绿色金融政策。切实推动银行等金融机构落实排污权质押融资等政策，并在贷款额度、贷款利率、还贷条件等方面给予优惠。拓宽工业环境治理领域抵质押物范围，商业银行应鼓励应收账款质押、知识产权质押、股权质押等方式开展绿色信贷。
盛来运：中国经济保持中高速增长 持续运行在合理区间 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《2017年国民经济和社会发展统计公报》，国家统计局党组成员、总经济师盛来运对此解读称，中国经济保持中高速增长，综合国力和国际影响力迈上新台阶；经济持续运行在合理区间，发展态势呈现…【详细】
2017年全国居民人均可支配收入25974元 同比增长9.0% 人民网北京2月28日电 据国家统计局网站消息，统计局今日发布《中华人民共和国2017年国民经济和社会发展统计公报》（以下简称《公报》）。《公报》显示，全年全国居民人均可支配收入25974元，同比增长9.0%，扣除价格因素，实际增长7.3%。…【详细】
春节旅游收入4750亿元 广东四川等10省游客最多 人民网北京2月22日电 据国家旅游局官方网站消息，经国家旅游局数据中心综合测算，今年春节全国共接待游客3.86亿人次，同比增长12.1%，实现旅游收入4750亿元，同比增长12.6%。广东、四川、湖南、江苏、河南、安徽、山东、广西、湖北、浙…【详细】
交通部：春运过半 累计发送旅客13.83亿人次 人民网北京2月22日电 据交通运输部官方网站消息，2月20日，为期40天的2018年春运已经过半。从2月1日至2月20日，春运前20天全国铁路、道路、水路、民航累计发送旅客13.83亿人次，比去年同期下降1.85%。其中，铁路发送旅客1.7…【详细】