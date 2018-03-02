质检总局约谈东风本田 “机油增多问题”隐患亟待消除

人民网北京3月2日电 （邢郑） 1日上午，国家质检总局执法督查司就近期消费者广泛关注的东风本田思威（CR-V）等车型“机油增多问题”约谈了东风本田汽车有限公司，要求生产企业高度重视消费者反映的问题，严格按照法规要求消除车辆缺陷。
质检总局执法督查司指出，生产企业目前提出的召回措施尚不完善，生产企业要进一步改进技术解决方案，尽快拿出切实有效的措施，消除缺陷，同时建议采取延长质保期等措施，回应消费者关切。
质检总局将根据《缺陷汽车产品召回管理条例》相关规定要求，依法对生产企业开展召回活动、履行产品安全主体责任的情况进行监督。
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