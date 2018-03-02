交通运输部发通知推进九省市智慧公路试点

人民网北京3月2日电 （记者乔雪峰） 交通运输部近日发出通知，决定在北京、河北、吉林、江苏、浙江、福建、江西、河南、广东九省（市）加快推进新一代国家交通控制网和智慧公路试点。通知将基础设施数字化、路运一体化车路协同、北斗高精度定位综合应用、基于大数据的路网综合管理、“互联网+”路网综合服务、新一代国家交通控制网6个方向作为重点。

根据通知，试点省（市）将把握新技术发展和创新应用趋势，提升数据采集、传输、存储、分析、运用能力，注重试点内容的前瞻性和系统性；成立工作组（参与多个试点的可统筹设立），负责协调推进试点工作，在人员、经费等方面给予充分保障，明确项目承担单位，注重政企合作，积极与有影响力的创新型企业对接，吸纳各种社会力量参与试点工作，成立由产学研用不同领域专家组成的专家组，聘请知名专家、院士担任首席科学家；在满足试点主题要求基础上，可结合本地区实际和特色，务实拓展试点内容。

交通运输部将组织技术支持单位和专家加强全程技术指导，定期与试点省（市）沟通交流，及时了解进展情况，协助解决技术问题。

(责编：王吉全)