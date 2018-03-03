2月制造业延续扩张态势（市场观察）

国家统计局服务业调查中心和中国物流与采购联合会2月28日发布的中国采购经理指数显示，2月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为50.3%，比上月回落1.0个百分点，制造业增速有所放缓。但同时制造业PMI继续运行在景气区间，且高技术制造业继续加快发展、装备制造业扩张加速，制造业总体延续扩张态势。

统计局数据显示，2月份，分企业规模看，大型企业PMI为52.2%，比上月回落0.4个百分点，仍位于扩张区间；中、小型企业PMI为49.0%和44.8%，分别比上月下降1.1和3.7个百分点。

从分类指数看，在构成制造业PMI的5个分类指数中，生产指数和新订单指数为50.7%和51.0%，分别比上月回落2.8和1.6个百分点，仍高于临界点；原材料库存指数、从业人员指数和供应商配送时间指数为49.3%、48.1%和48.4%，分别比上月回升0.5个百分点、下降0.2个百分点和下降0.8个百分点，三者均低于临界点。

“从历史数据看，春节所在月份的PMI大多会出现一些调整，2月份该指数的回落属于正常波动。”国家统计局服务业调查中心高级统计师赵庆河表示，就主要特点而言，有4个方面：一是生产活动减缓，需求增速放慢。春节前后是制造业的传统生产淡季，企业普遍停工减产，市场活跃度减弱。二是企业员工返乡过节，制造业用工量减少。三是春节前后供需减弱，价格指数下探。四是进出口指数回落。新出口订单指数为49.0%，比上月下降0.5个百分点，进口指数为49.8%，低于上月0.6个百分点。

交通银行首席经济学家连平也认为，由于春节假期员工返乡过节，制造业用工量减少，从业人员和供应商配送时间两个指数都有所下降。在制造业PMI的5大分项指数中，生产指数降幅最大，是制造业PMI下降的主要原因。

尽管制造业整体增速有所放缓，但高技术制造业、装备制造业却有着十分抢眼的表现。根据统计局数据，在推进战略性新兴产业发展的政策措施影响下，高技术企业活力进一步释放。2月份，高技术制造业PMI为54.0%，分别高于上月和制造业总体0.8和3.7个百分点。同时，装备制造业扩张加速。装备制造业PMI为51.0%，分别高于上月和制造业总体1.0和0.7个百分点。

此外，对于未来发展预期，企业继续看好。统计局数据显示，2月份，生产经营活动预期指数为58.2%，比上月上升1.4个百分点。对此，赵庆河指出，这表明随着春节因素的消退，企业生产活动将逐步恢复正常，企业对市场发展信心有所增强。

“总体来看，市场需求较好，大企业生产经营活动保持相对稳定，原材料价格涨势减缓，企业预期上升。”中国物流信息中心分析师陈中涛认为，多数企业在春节期间做了充分休整，随着春节结束，生产活动恢复有望加快。

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