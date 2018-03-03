三菱召回17547辆进口ASX劲炫汽车 雨刮器存安全隐患

人民网北京3月3日电 （邢郑） 记者从质检总局获悉，日前，三菱汽车销售（中国）有限公司向国家质检总局备案了召回计划，将自2018年4月13日起，召回2010年7月7日至2012年3月20日期间生产的部分进口2011-2012年款ASX劲炫系列汽车。据该公司统计，中国大陆地区共涉及17547辆。

据悉，本次召回范围内部分车辆由于前挡风玻璃盖板的防水结构问题，盖板与玻璃之间的少量水分会侵入雨刮器电机与连杆的接头部，导致接头内部发生异常磨损, 严重时会造成雨刮器电机与连杆的接头部脱落，影响雨刮器正常运转，存在安全隐患。

对此，三菱汽车销售（中国）有限公司将为召回范围内的车辆免费更换改进后的雨刮器连杆总成，以消除缺陷。

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