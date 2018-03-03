重庆长安召回25万余辆CS75汽车 机油增多存隐患

人民网北京3月3日电 （邢郑） 记者从质检总局获悉，日前，重庆长安汽车股份有限公司根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家质检总局备案了召回计划，自2018年3月2日起，召回2016年7月26日（含）至2018年2月24日（含）期间生产的部分CS75汽车，共计252087辆。

据悉，上述范围内部分车辆的发动机电子控制单元（ECU）软件缺少对车辆在极端条件下发动机喷油策略调整的控制，当车辆长期在低温环境下和短距离行驶时，发动机机油持续处于低温状态，造成存留在机油中的微量液态汽油不能及时蒸发并通过曲轴箱强制通风系统进入气缸再燃烧，一段时间后，会出现机油盘中机油增多的现象。

机油增多到一定程度后会出现机油报警灯点亮提示，若用户忽略报警提示，持续运行车辆可能对发动机摩擦副和运动副造成影响，极端情况下将损坏发动机，存在安全隐患。

对此，重庆长安汽车股份有限公司将对召回范围内的车辆进行检查，升级ECU软件和发动机冷却系统，消除安全隐患，并提醒消费者应急处置措施：车辆召回维修前，若机油报警灯点亮，用户应联系就近的长安汽车服务站提供协助。

(责编：冯粒、袁勃)