社科院报告:一线城市房价稳中有降 环京板块止跌回涨

人民网北京3月3日电 （记者孙博洋）日前，中国社科院财经战略研究院和中国社科院城市与竞争力研究中心项目组在京发布了2018年2月《中国住房市场发展月度分析报告》（下简称“报告”）。报告指出，根据2018年1月大数据房价指数监测发现，北京、上海等房地产龙头城市房价持续稳中有降，热点二线城市房价总体趋于平稳，环京超跌板块出现止跌回涨。

据了解，这份报告是中国社科院财经战略研究院、中国社科院城市与竞争力研究中心项目组在2018年1月大数据房价指数（BHPI）的基础上，结合项目组对住房市场的长期跟踪研究得出的。

报告指出，2018年1月，作为中国房地产市场龙头与风向标的北京、上海房价稳中有降，其中北京房价环比继续下跌了0.53%，而上海房价与上月基本持平。

报告显示，房价水平居二线城市之首的厦门，2018年1月房价环比下跌了1.68%，居样本城市跌幅首位。此外，惠州、苏州、佛山、合肥等城市，房价也出现了轻微的环比下跌。前期热点城市房价大多趋于平稳，房价环比涨幅超过2%的仅有成都、廊坊（燕郊）两个城市。

报告指出，值得注意的是，虽然北京房价仍延续下跌态势，但北京市通州区房价却出现了2.03%的环比上涨，在北京市各区中一枝独秀。同时，与北京市通州区毗邻的廊坊（燕郊）房价也出现2.17%的环比上涨。两地房价止跌回涨，与北京市政府正式向通州副中心搬迁时间逼近形成的住房刚性需求具有一定的关联性。

报告认为，从国家中长期区域发展战略看，中央政府致力于抑制特大城市过度扩张和促进区域均衡发展，这将对一线城市房价构成中长期利空。雄安新区的设立、特大城市人口疏解等重大战略的实施，均表明了中央政府对于促进大中小城市协调发展的决心。从短期政策看，抑制住房投机炒作、促进房地产市场向居住属性回归仍将是一线城市住房政策的主线。2016-2017年，一线城市出台了有史以来最严格的市场调控政策。2018年它们仍将“坚持调控目标不动摇、力度不放松”。从融资环境看，金融去杠杆进程深化、购房按揭贷款利率显著提升，将显著抑制房价回升。基于长短期政策利空及融资环境趋紧因素，预计北京、上海等一线城市房价仍短期将延续当前跌势，难以出现有力反弹。

报告还认为，二三四线城市从中长期看显然是国家区域均衡发展战略的获益者，其基础设施水平及居住环境得到迅速改善，这在一定程度上从价值层面支撑了其房价的上涨。二三四线城市购房政策也相对宽松，部分城市去库存政策尚未及时调整，这使得它们承接了一线城市房地产投资的溢出。经历了2017年的快速上涨，其住房去库存进程已经大体完成。但由于短期购房金融环境的不断趋紧，二三四线城市房价短期涨势也将受阻。三四线城市潜在供给能力较高、已售空置现象较严重的市场特性，将抑制房价短期的进一步上涨。此外，棚改货币化安置政策的逐步淡出，也将对快速上涨的二三四线城市房价起到釜底抽薪作用。预计前期房价快速上涨的二三四线城市房价涨速将延续下降态势，部分城市房价将出现下跌。

报告预测，由于一线城市房价增速持续低于二三四线城市，一线城市与二三四线城市的价差将有所缩小。

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