美宣布对钢铁和铝产品进口征收关税 商务部回应

人民网北京3月3日电 （孙阳）华盛顿时间2018年3月1日，美国总统特朗普宣布，由于进口钢铁和铝产品严重损害了美国内产业，威胁到美国家安全，为重振美国钢铁和铝产业，决定将对所有来源的进口钢铁和铝产品全面征税，税率分别为25%和10%。

日前，商务部贸易救济局局长王贺军就此发表谈话。

王贺军表示，美国进口的钢铁和铝产品大多是民用的中低端产品，并未损害美国国家安全。美国以国家安全为由限制钢铁和铝产品的国际贸易，是对以世贸组织为代表的多边贸易体制的严重破坏，必将对正常的国际贸易秩序造成重大冲击。美方可能出台的措施已经受到欧盟、加拿大、巴西、韩国等国家和地区的反对，美国内多个行业协会也对此表达了不满。

此前，在特朗普宣布对出口美国的钢铁和铝产品征收关税后，欧盟委员会立即做出回应。欧委会主席容克说，这明显是美国为保护国内相关产业而进行的干预，并非基于任何国家安全理由。容克还强调，欧盟在钢铁和铝两个行业受到了不公平措施的影响，欧盟不会坐视不管，欧盟将作出坚定的和相应的反制措施来捍卫自身利益。

“希望美方尊重多边贸易体系的权威，与世界各国共同维护正常国际贸易秩序，巩固世界经济复苏的基础。如美方最终措施损害中方利益，中方将与其他受影响国家一道，采取相应措施维护自身权益。” 王贺军表示。

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