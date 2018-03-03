六部门发布新版开发区审核公告目录 包括552家国家级开发区

人民网北京3月3日电（记者孙博洋） 日前，国家发展改革委、科技部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署印发2018年第4号公告，发布了《中国开发区审核公告目录》（2018年版)(以下简称2018版《目录》)。 2018年版《目录》包括2543家开发区，其中国家级开发区552家和省级开发区1991家。

据了解，根据国务院部署，为促进开发区健康发展，国家发展改革委、科技部、国土资源部、住房城乡建设部、商务部、海关总署会同各地区对2006年版《中国开发区审核公告目录》进行了修订。

据了解本次修订主要依据了“科学规划、合理布局，分类管理、因地制宜，整合资源、集约发展。”的原则。

2018版《目录》要求，纳入《目录》的开发区必须符合国家产业布局和区域发展战略，以及本地区国民经济和社会发展规划、主体功能区规划、土地利用总体规划、城镇体系规划、城市总体规划、环境保护规划和有关行业规划。

2018版《目录》还要求，根据各地经济发展水平、产业基础以及可供土地、环境承载能力等资源差异条件，综合考虑确定开发区数量、规模和空间布局。重点对2006年后新设立的开发区进行审核，把符合条件的开发区纳入《目录》。

2018版目录指出，按照“布局集中、用地集约、产业集聚”的要求，对形成一定规模，产业特色鲜明，主导产业集聚并形成产业链条，以及单位土地面积投资强度、产出指标及环境保护水平高的开发区，优先纳入《目录》。限制开发区域严格控制建设开发区，禁止开发区域严禁建设开发区。根据上述原则，有关部门制定了土地利用、规划建设、基础设施、数量控制、产业集聚、产业特色、发展定位、区域布局、环境保护、安全生产等具体标准。

据悉，2018年版《目录》包括2543家开发区，其中国家级开发区552家和省级开发区1991家。与2006年版《目录》相比，2018年版增加了975家开发区，其中，2006年版《目录》内

据了解，2018年版《目录》体现了区域协调发展，东部地区有964家开发区，比2006年版增加216家；中部地区有625家开发区，比2006年版增加224家；西部地区有714家开发区，比2006年版增加425家；东北地区有240家开发区，比2006年版增加110家。

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