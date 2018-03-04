发力精准扶贫 不让一人掉队

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融水搬迁户观看千户苗寨效果图。
“这几年来，融水将脱贫攻坚作为头等大事、第一民生工程来抓。我们有信心不让任何一名大苗山的老百姓掉队。”广西融水苗族自治县县长马空代表说。
贾军华是大苗山深处的红水乡良拢村人，通过易地扶贫搬迁，去年底搬进了融水县城一套85平方米的安置房。他和爱人找到了县城的工作，两个孩子也来到县城读书，享受更好的教育。
大年乡高马村留守姐弟贾雯倩和贾仁圣，从入学起就享受国家学生营养改善计划政策，每天中午能免费吃上热腾腾的“两荤一素一饭一汤”。在融水县，享受该政策的中小学生有5.7万人。
马空代表介绍，2017年，融水全面完成16个贫困村1.83万贫困人口预脱贫摘帽任务。今年将力争实现47个贫困村共5.01万农村贫困人口脱贫目标。
《 人民日报 》（ 2018年03月03日 05 版）
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