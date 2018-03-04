原标题：原标题：2017年谁最能花？8省人均消费超2万 京沪近4万

原标题：2017年谁最能花？8省人均消费超2万 京沪近4万

2017年哪里的人最能花钱？国家统计局公布的31省份居民人均消费支出数据显示，8省份居民人均消费支出超过2万元，其中上海、北京接近4万元，上海以39791.85元位居全国首位。

资料图：人民币。中新网记者 李金磊 摄

9省份人均消费支出超全国水平

国家统计局数据显示，2017年，全国居民人均消费支出18322元，比上年名义增长7.1%，扣除价格因素，实际增长5.4%。

居民消费支出，是指居民用于满足家庭日常生活消费需要的全部支出，既包括现金消费支出，也包括实物消费支出。消费支出包括食品烟酒、衣着、居住、生活用品及服务、交通通信、教育文化娱乐、医疗保健以及其他用品及服务八大类。

中新网记者梳理发现，上海、北京、天津、浙江、广东、江苏、福建、辽宁、内蒙古2017年居民人均消费支出超过了全国平均水平。

2017年各地居民人均消费支出。来自国家统计局

8省份人均消费超2万 京沪近4万

在31个省区市中，有8个地区的居民人均消费支出超过了2万元，包括上海、北京、天津、浙江、广东、江苏、福建、辽宁。

其中，上海、北京2017年居民人均消费支出分别达到39791.85元、37425.34元，逼近4万元大关。这两地也是2017年全国仅有的居民人均消费支出在“3万元俱乐部”的地区。

消费水平高，得益于其收入水平高。数据显示，上海、北京2017年居民人均可支配收入分别达到58987.96元、57229.83元，逼近6万元大关，位居全国前两位。

居民在超市里购买进口产品。中新网记者 李金磊 摄

钱都花到哪里去了？食品烟酒比重最高

2017年，钱都花到哪里去了？从全国数据来看，在人均消费支出中，食品烟酒、居住消费的比重均超过20%，位居前两位。

其中，全年全国居民人均食品烟酒消费支出5374元，增长4.3%，占人均消费支出的比重为29.3%；人均居住消费支出4107元，增长9.6%，占人均消费支出的比重为22.4%。

2017年全国居民人均消费支出及构成。来自国家统计局

记者注意到，虽然说食品烟酒消费支出比重最高，但其比重较往年进一步降低，同时服务性消费支出增长较快，凸显出居民生活品质不断改善。

国家统计局的数据显示，全国居民人均家政服务支出增长11.0%，旅馆住宿支出增长18.1%，美容美发洗浴支出增长8.8%。与之形成对比，居民在食品烟酒、衣着等基本需求消费支出增长较慢，增速分别为4.3%和2.9%。其中，食品烟酒消费比重比上年下降0.8个百分点。（记者 李金磊）

(责编：仝宗莉、赵爽)