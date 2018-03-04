原标题：春节后国内造纸行业纷纷宣布涨价 暂未波及生活用纸

30多家造纸企业近期纷纷宣布上调出厂价 原纸涨价幅度大约在每吨200至300元

原纸涨价暂未波及生活用纸

春节过后，国内造纸行业纷纷宣布产品涨价，目前已经有30多家原纸厂宣布上调出厂价格，新一轮原纸涨价潮来袭。目前看来，本轮原纸涨价幅度大约在每吨200至300元。不过此轮涨价并未波及到生活纸类，目前市场上清洁用纸的价格平稳，不过促销有所减少。

现状

超30家纸企近期涨价

北青报记者昨天了解到，进入三月份刚刚两三天，目前已经有6家原纸企业对外发布涨价函——亨利纸业宣布从3月1日起原纸在目前销售价格的基础上每吨上调200元；安徽中亚纸业有限公司、无锡市众纸通纸业有限公司自3月1日起销售商品在现有价格基础上每吨上调300元；德州方源纸业有限公司自3月3日起对双胶平板纸在2月份价格基础上每吨上调200元、双胶卷筒纸每吨上调100元、双胶卷筒纸782、820等特种规格每吨上调200元。

此外，还有河北岳之峰纸制品有限公司、汕头市德盛纸品有限公司、汕头市澄海区溪南乐华造纸厂已经在2月28日提高了纸板价格，涨价幅度均在每吨200元。早在今年春节前，国内纸业巨头玖龙纸业率先发出了行业首封涨价函，据不完全统计，目前宣布涨价的纸企已经超过30家。

分析

限制废纸进口造成原材料成本增加

“此次涨价是文化纸、白卡纸、包装纸等多种品类价格的一次集体性上扬。”有行业人士昨天表示，此次涨价是在国家环保政策促动下，纸品行业整体转型升级的正常表现。据北京青年报记者了解到，自3月1日起，环保部发布的《进口可用作原料的固体废物环境保护控制标准—废纸或纸板》正式实施，其中要求对进口废纸中一般夹杂物的控制要求加严至“总重量不应超过进口废纸重量的0.5%”，较之前的1.5%大幅缩减。而目前我国造纸行业所需废纸原料中，36%来源于进口废纸，64%来源于国内回收。限制废纸进口无疑在一定时期内对国内造纸行业的原材料带来缺口。

此外，我国实施的废纸进口配额管理制度也增加了商业用纸原材料供应成本。从环保部已公布的七批废纸进口许可企业名单来看，玖龙、理文、山鹰等三家纸企总计获批进口额度占已核定总量的56%，显示出行业的品牌集中度将进一步提升。“随着行业品牌集中度的增强，使得规模型纸厂在产品定价的话语权上增大，他们敢于根据成本的上涨宣布涨价。”而且，近来我国加大环保整治力度，很多低成本运行的小型落后造纸厂已经被淘汰，规模型纸企生产规范化在客观上的确带来了成本上扬。

影响

生活用纸价格尚未上涨

不过北青报记者了解到，由于此轮纸品涨价主要源自废纸原材料价格的上涨，因此波及面主要局限在原纸行业，对于不以废纸为原料的生活用纸则尚未受到影响。

昨天北青报记者在北京地区的永辉超市看到，这里的卫生纸、厨房用纸、纸巾等商品价格都没有出现涨价现象。卫生纸价格基本在每10卷20至30元，一些品牌促销价格在18元左右。纸巾价格也与平日大致相同，维达、清风、心相印等主流品牌的价格基本是10包装四层纸纸巾10至12元。不过，据销售人员了解到，尽管生活用纸价格没有上涨，但近期厂家的特价促销品少了，“可能也与春节前的促销力度过大，节后有个回缓期有关。”

文/本报记者 张钦

(责编：仝宗莉、赵爽)