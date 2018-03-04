原标题：2017年中国经济答卷亮眼：含金量更足 着力点更准

资料图：福州一处刚建设完工的房地产楼盘。中新社记者 张斌 摄

转型升级动真格(把脉高质量发展)

本报记者 陆娅楠 欧阳洁 丁怡婷 孙 超

于秀明代表：中国经济稳中向好，好于预期，发展含金量更足，是名副其实。

陈康平代表：经济增长实现了从主要依靠工业带动转为工业和服务业共同带动，从主要依靠投资拉动转为消费和投资一起拉动。

宋鑫委员：深入推进供给侧结构性改革，提高供给体系质量和效率。

张劲委员：抓住新矛盾，破解新问题，要把眼光从数量投到质量，从速度转向效益，在转型升级上动真格。

李东生代表：实现高质量发展必须把自主创新作为第一动力，以人才作为第一资源，加快建设创新型国家。

2017年，我国经济总量超过82万亿元，稳居世界第二位；GDP增速6.9%；万元GDP能耗同比下降3.7%；规模以上企业营业利润增速超20%……去年的经济数据依然是两会的热门话题，“高质量发展”则成为热门话题中的热词。

代表委员们一致认为，党的十八大以来，我国经济发展取得历史性成就、发生历史性变革。特别是2017年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门砥砺奋进，攻坚克难，经济运行稳中向好，好于预期，开启了高质量发展新征程。

含金量更足

2017年中国经济答卷亮眼。看规模，逾82万亿元的经济总量，占世界经济总量的15%左右，比重较5年前提高3个百分点以上；看速度，GDP同比增长6.9%，不仅实现自2011年以来的首次增长加速，也改变了经济增速多年来单向放缓的状况。

“说中国经济稳中向好，好于预期，不仅是增速回升，更是经济结构不断优化、企业效益持续提升，发展含金量更足，是名副其实。”江西省鹰潭市市长于秀明代表说。

中国经济发展的韧性更强，稳定性更足。2013年至2017年，我国国内生产总值年均增长7.1%，高于同期世界2.8%左右的平均增长水平。在经济保持中高速增长的同时，就业、物价、收入等民生指标表现不俗，经济始终运行在合理区间。

2017年，我国经济稳中向好态势更趋明显，国内生产总值比上年增长6.9%，增速比上年加快0.2个百分点；城镇新增就业1351万人，比上年增加37万人，超额完成全年目标任务；31个大城市城镇调查失业率连续10个月低于5%，处于2012年以来的低位。

中国经济发展的结构更优，协调性更强。“去年经济的亮点，还是积极适应经济发展新常态，主动引导和推动经济结构优化升级，使经济增长实现了从主要依靠工业带动转为工业和服务业共同带动，从主要依靠投资拉动转为消费和投资一起拉动。”晶科能源控股有限公司首席执行官兼执行董事陈康平代表说。

看产业结构，服务业持续较快发展，对经济社会发展的支撑带动作用与日俱增。2012年服务业增加值首次超过第二产业成为国民经济第一大产业，占GDP的比重不断提升，2017年提升到51.6%，比第二产业高11.1个百分点。

看需求结构，2013年至2017年，最终消费支出对经济增长的年均贡献率为56.2%，高于资本形成总额贡献率12.4个百分点，其中，2017年，最终消费支出对经济增长的贡献率为58.8%，比资本形成总额高26.7个百分点。消费成为名副其实的经济增长主要动力。

“更重要的是，党的十八大以来，民生改善成效卓著，人民群众获得感和幸福感不断增强。”中国黄金集团有限公司党委书记、董事长宋鑫委员说。

2013年至2017年，中国居民人均可支配收入年均实际增长7.4%，高于同期GDP增速0.3个百分点。党的十八大以来，6600多万贫困人口稳定脱贫。2017年，京津冀、长三角、珠三角地区PM2.5平均浓度分别比2013年下降39.6%、34.3%和27.7%。天更蓝、水更清、腰包更鼓……中国人在奔向全面小康的道路上阔步前进。

着力点更准

办好中国的事，关键在党。党对经济工作的集中统一领导，是中国经济实现高质量发展的最大优势。

“党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央审时度势，科学判断，正确决策，真抓实干，才使我们拥有了这份令人骄傲的成绩单。”宋鑫说，今年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是改革开放40周年，只要我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，大力推进改革开放，一定能交出一张满意的经济答卷。

保持战略定力，因势而谋。代表委员们一致认为，站在新时代，以习近平同志为核心的党中央，保持战略定力，坚持底线思维，把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，推动去杠杆，确保了金融服务实体经济能力得到增强，确保了中国经济稳中有进，稳中向好。

坚持问题导向，真抓实干。经过近40年的高速发展，中国人均GDP超过8000美元，已属于标准的中等偏上收入国家。“我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。抓住新矛盾，破解新问题，要把眼光从数量投到质量，从速度转向效益，在转型升级上动真格。”雪松控股董事局主席张劲委员说，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上。这为民营企业保持战略定力、坚守实体经济增强了信心。

幸福感更多

高质量发展，创新是引擎。随着要素成本上升、环境约束更加严峻，沿用传统的政府主导、要素投入、投资拉动的增长方式，不仅无法保持经济中高速增长，还会加剧结构性矛盾，累积系统性风险。

“在国际经济竞争日益激烈的新形势下，实现高质量发展必须把自主创新作为第一动力，以人才作为第一资源，加快建设创新型国家。中国经济要以智能、互联网技术来提升传统工业的竞争力。”TCL集团董事长李东生代表认为，目前，第四次工业革命浪潮日新月异，人工智能、5G、大数据、工业互联网等新技术迅速发展，深刻地影响未来经济形态。“谁先拥有‘互联网+智能制造’的新型制造业，谁就将在新一轮国际竞争中处于领先地位。”

高质量发展，协调是关键。目前，我国各区域各领域各方面发展还不够平衡，传统行业产能过剩与优质供给不足并存。

“必须深入推进供给侧结构性改革，以五大重点任务为抓手，坚持用改革的办法推进经济结构战略性调整，提高供给体系质量和效率，实现供需在更高水平上的动态平衡，促进城乡、区域、经济社会协调发展。”宋鑫说。

高质量发展，绿色是底色。高质量发展是资源节约、生态友好的发展。经济增速再高，产品供应再丰富，没有绿水青山好空气，也不是百姓心中的全面小康。“做大‘金山银山’的同时，更要守护‘绿水青山’。中国要走经济发展和生态文明水平提高相辅相成、相得益彰之路，离不开发展绿色经济，推动生态优势转化为发展优势。”于秀明说。

高质量发展，开放是必由之路。经过改革开放40年的发展，我国经济已经深度融入世界经济。“中国的高质量发展是国际化的高质量发展。要在复杂多变的国际环境和激烈的国际竞争中赢得主动，必须坚持引进来和走出去相结合，推动形成全面开放新格局，发展更高层次的开放型经济。”李东生说。

高质量发展，共享是根本。人民对美好生活的向往，是推进高质量发展的落脚点。我国农村贫困人口全部脱贫的任务还很艰巨；2017年全国居民收入基尼系数超过0.4，还有相当一部分群众为上学、看病、养老而焦虑苦恼。代表委员们一致认为，高质量发展一定是全民共享的，一定要不忘初心，牢记使命，撸起袖子加油干，让人民群众收获更多安全感、幸福感。

(责编：仝宗莉、赵爽)