原标题：突破中国纪录电影首日票房纪录——电影《厉害了，我的国》引发观影热潮

由中央电视台和中国电影股份有限公司联合出品，中国电影股份有限公司、中央电视台、阿里影业联合发行的大型纪录电影《厉害了，我的国》2日在全国上映。据统计，《厉害了，我的国》上映首日3小时突破中国纪录电影票房纪录，成为同档期影片上座率第一。截至目前，据数据显示，《厉害了，我的国》首映当日票房突破4400万元。

西部开发，东北振兴；中部崛起，东部率先；生产总值增速世界第一；蓝鲸2号、蛟龙号、全国银幕数量总和世界第一；全世界最大的基本医疗保障网；173项扶贫政策；人类历史上最大的射电望远镜FAST；高速公路网总里程世界第一……面对这一串串数字，谁都会由衷地感叹一句“厉害了，我的国”！

对于民营企业家、长春市净月包装有限公司董事长王波来说，创新驱动战略意义非凡：“这5年来，我们摆脱传统发展模式，加大科研开发力度，为国产红旗轿车设计出1000余种汽车零部件包装；我们创新采用以纸代木工艺，为汽车包装产品降低一半成本，大大提升了企业的市场竞争力。”

天下之本在国，国之本在家。《厉害了，我的国》从“小家”的角度切入，讲述平凡百姓的生活变迁，记录了我国在脱贫攻坚、医疗保障、生态文明建设、国家安全体制等各领域的显著成就。

“‘我的国’成就‘我的家’，‘我的家’推动‘我的国’。”陕西省保险行业协会办公室主任帖炳楠看过电影，深有感触：人民生活的兴旺离不开国家的繁荣富强，国家每一项重大进展也凝聚了全国人民的磅礴力量。

5年前，唐伟大学毕业进入重庆市石柱土家族自治县一所乡镇小学任教，实现了儿时的教师梦。从《厉害了，我的国》预告片推出，他就期盼着这部电影的上映。“从电视机到多媒体，再到电子白板，我们的教学投影设备的不断提升，正是党和国家关心教育发展的印证。”唐伟说，“5年来，国家教育资助覆盖面逐渐扩大，教师待遇不断提高，我将坚守岗位、不懈奋斗，为我国教育事业实现新跨越贡献自己的力量。”

5年来，从“一带一路”倡议提出到亚投行成立，从二十国集团领导人杭州峰会到金砖国家领导人厦门会晤，《厉害了，我的国》展现出大国外交的崭新格局，令很多观众倍感自豪。

经济、政治、社会、文化、生态……《厉害了，我的国》全面展示了党的十八大以来在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念下中国取得的历史性成就、历史性变革，广泛激发观众的共鸣与热议。

“这是幸福的时代。”“我们是新时代的建设者，也是新时代的见证者和受益者。”“撸起袖子加油干，为祖国的发展添砖加瓦。”……通过微博、微信，许多网民在观看这部电影后，热情抒发心声。（记者 牛梦笛 特约记者 白瀛）

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