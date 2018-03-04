新华社上海3月4日电 题：国内钢价涨幅有所扩大 铁矿石价格微升库存处高位
新华社记者李荣
在节后首个完整交易周里，国内现货钢价继续上行，而且涨幅有所扩大，但成交量尚未完全打开。铁矿石市场处微幅上行通道，库存依然处于高位。
据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告，最近一周，国内现货钢价综合指数报收于154.42点，一周上涨2.75%。继节后开市钢价小涨之后，这一周钢价继续上行，涨幅扩大。由于下游开工尚未十分充足，所以钢市的实际成交还未完全跟上。总体而言，在钢坯、期市行情提振等因素的影响下，钢市内商家对后市的预期比较积极。接下来，实际的下游需求释放力度将决定现货钢价的实际走向。
据分析，在建筑钢市场上，价格上涨较为明显。全国主要市场主流规格的螺纹钢品种均价为每吨4296元，一周上涨128元。目前，钢市内的不少商家对元宵节后钢材终端需求的启动有良好的预期，所以现货钢价上涨。不过，市场成交情况较为一般，主要原因是终端用户的需求尚未完全启动，眼下的成交量大多是在大小贸易商之间流转。
在板材市场上，价格总体上扬。热轧板卷价格震荡上涨，全国主要市场主流规格热轧产品的市场均价为每吨4242元，一周上涨66元。中厚板价格上涨明显，全国主要市场主流规格普中板的平均价格为每吨4282元，一周涨101元。从钢材的库存水平来看，有一点值得注意，钢厂方面的库存处于相对低位，所以不少钢厂积极挺价，华东主导钢厂最新公布的3月上旬建筑钢出厂吨价更是上涨超200元。与此同时，钢材的社会库存却是创出新高，部分压力较大的商家，已在考虑小幅降价以刺激出货。
铁矿石市场稳中上行。据“西本新干线”的最新报告，在国产矿市场上，2月份河北铁精粉价格小幅上涨，吨价涨幅在10元至15元左右。春节前，钢厂的补库行为带动了矿价上行，春节后钢厂进一步补库的动力减弱，矿价基本维持平稳。进口矿价格震荡上涨，到2月28日，62%品位进口矿价报收于每吨78.9美元，一个月上涨5.8美元。目前港口铁矿石库存依然处于高位。
相关机构分析认为，国内钢价在2月下旬需求尚未启动的情况下上涨，给3月份的钢价运行增添了一定的不确定性。特别是社会库存居于高位，一旦需求释放不及预期，库存资源的套现将对钢价走势形成相当大的压力，钢价将会在一定区间内呈现震荡的走势。
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