银监会：银行理财业务监管办法将适时发布

银行理财产品规模增速放缓

上周五，银监会召集十个重要业务部门集体亮相。银监会发布的数据显示，去年理财增速回落至1%，比去年同期下降26.6个百分点。同时，银行理财业务管理办法将适时发布。

银行理财业务将出台监管办法

银监会数据显示，2017年以来，随着银监会持续加大监管力度，银行理财业务已在按照监管导向有序调整，总体呈现出更稳健和可持续的发展态势。截至2017年末，银行理财产品余额为29.5万亿元，较年初增加4860亿元，比2016年少增5.1万亿元；同比增长1.7%，较上年同期下降22个百分点。2018年1月，银行理财产品规模延续了增速放缓的趋势。

去年11月17日，央行、银监会等多部委联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，对银行理财的通道业务、刚性兑付等问题做出规范，这意味着银行理财产品将面临更严格的监管。

银监会创新部主任李文红表示，在资管新规公开征求意见结束后，银监会继续配合央行等部门研究梳理各方反馈意见，进一步修订完善资管新规，并将指导银行制定实施平稳过渡方案，促进实现新旧规则的有序衔接。

“银监会起草了银行理财业务监管办法，拟作为配套细则适时发布实施。”李文红表示，银监会一直高度重视理财业务风险和监管问题，并不断完善银行理财业务监管框架。

对于银行理财的管理，李文红表示，除了推进制度建设以外，还加大了监督检查力度，以同业、理财和表外业务等为重点，开展“三三四十”专项治理和综合治理，推动理财业务回归本源、规范发展。

去年查处一批虚假理财案件

不仅如此，去年银监会还强化基础设施建设。指导银行业理财登记托管中心建立理财产品信息登记系统，初步实现了理财产品的全国集中统一登记和穿透式信息报送，也为投资者提供理财产品登记编码的验证查询服务，以防范“虚假理财”和“飞单”。

值得注意的是，去年银监会查处了一批银行业违法违规重大案件，其中就有不少关于银行理财违规案件以及虚假理财的案件。在处理这些案件中，银监会不仅查处了涉事银行，对参与机构也进行了渗透式处罚。

银监会现场检查局局长王朝弟表示，去年是对大案要案的查处警示作用最强的一年，银行业金融机构的合规意识显著增强，银行防范风险的主动性有所提高。

此外，李文红表示，银行应积极推动理财业务规范转型，认真分析理财业务发展趋势，研究制定理财业务战略转型规划，及早启动系统开发改造工作，抓紧推进理财业务规范治理，为新规出台后更好实现平稳过渡奠定良好的基础。

“银行业也要进一步做好金融理财知识的宣传普及工作，加强信息披露和风险提示，防止误导销售。”李文红表示，未来银行业要强化投资者适当性管理，向投资者销售与其风险承受能力相匹配的理财产品，保护投资者合法权益。北京晨报记者 姜樊

(责编：王仁宏、曹昆)