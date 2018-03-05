原标题：“高质量发展”成2018两会关键词

“高质量发展”成为今年两会的关键词之一。接受《经济参考报》记者采访的代表委员和业内专家表示，在十九大召开之后的首次全国两会上，高质量发展如何推进、如何落实备受瞩目。提质增效、转变发展方式，将成为今年经济工作的重点。4日，全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民对记者表示，有关部门正在部署和研究高质量发展的统计、指标、政策、标准等体系。

当前，我国经济发展已进入新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。对此，全国政协委员、国家行政学院经济学部主任张占斌在接受《经济参考报》记者专访时表示，十九大报告和中央经济工作会都对实现“高质量发展”提出了新要求，明确指出我国已经进入高质量发展的新阶段，这是一个长周期的战略性判断。今后要把高质量发展放到非常重要的位置上，用创新、协调、绿色、开放、共享五大发展理念来推动，方方面面都要适应高质量发展的要求。

回首2017年，“中国交出了一份很提气的经济年报，经济总量突破82万亿元，几乎相当于全世界GDP排名第五至第十，也就是英国、印度、法国、意大利、巴西、加拿大等六国的总和。6.9%的增速，在全球主要经济体中也是可圈可点。”全国政协十三届一次会议大会新闻发言人王国庆在2日的发布会上介绍说。

据王国庆介绍，展望2018年，委员们认为继续向好、稳中有进是中国经济发展的主旋律。经济工作重点是提质增效、转变发展方式。具体包括，要大力发展实体经济；坚决防范各种风险；务求改革取得实效；继续深化供给侧结构性改革；切实完善民生保障机制。

“预计今年经济总体还会比较平稳，今年的经济工作重点就是贯彻十九大精神，把重点放在提高质量和效益上。”全国政协委员、国务院发展研究中心原副主任刘世锦对《经济参考报》记者指出。在他看来，推进高质量增长很重要的一点是要转变发展理念和政绩观，“中国经济逐步转向中高速增长以及未来的中速增长，这是符合规律的。不能再追求不切实际的高增长，政绩观要转变。”

去年底的中央经济工作会议指出，必须加快形成推动高质量发展的指标体系、政策体系、标准体系、统计体系、绩效评价、政绩考核，创建和完善制度环境，推动我国经济在实现高质量发展上不断取得新进展。

4日，全国政协委员、中央财经领导小组办公室副主任杨伟民接受《经济参考报》记者采访时表示，有关部门正在部署和研究高质量发展的统计、指标、政策、标准等体系。“因为高速度大家都很习惯，就是一个GDP增长速度就行了，但是高质量可以从很多不同角度去衡量，比如从要素投入的效率、产品的质量以及品牌影响力等角度。”

张占斌也指出，当前需要围绕高质量发展建立一套考核指标体系，“包括绿色、协调、创新等用指标体系梳理出来，让更多人能够遵循。民生、就业、收入分配等也都可以列入指标，都应该关注。”

全国政协委员杨成长在接受《经济参考报》记者采访时也指出要完善高质量发展的评估指标体系，另外还需要通过推动提升技术、完善知识产权市场和资本市场来实现，还要重点处理好实体经济与房地产之间的关系、实体经济与金融市场之间的关系、实体经济与互联网发展之间的关系。防止金融、房地产和互联网行业过多挤占社会资金，影响实体经济的发展。

推动高质量发展，供给侧结构性改革的深入推进是重中之重。全国政协委员、国务院发展研究中心副主任王一鸣表示，要完成从高速增长向高质量发展的转换，需要实现从数量追赶转向质量追赶、从规模扩张转向结构升级、从要素驱动转向创新驱动三个转型。“高质量发展最根本的在于深化改革，来增强经济的活力、创新力和竞争力，其中供给侧结构性改革是根本途径。”

推动高质量发展，动力变革也是关键。中国（海南）改革发展研究院院长迟福林指出，动力变革不是在现有的旧结构下寻找稳增长的“药方”，而是要在经济转型升级的新趋势、新结构下寻找新动能、新增长的源泉。当前和今后一个时期，推动转向高质量发展的动力变革，要更加重视创新驱动，更加重视消费拉动，更加重视服务业发展，更加重视绿色发展，更加重视城乡融合发展。

全国人大代表、浪潮集团董事长孙丕恕对《经济参考报》记者表示，推动高质量发展，要加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能。

(责编：朱一梵、李栋)