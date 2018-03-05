春运最后一波返程高峰结束 三大火车站3天迎来140万人次抵京

本报讯（记者 金可）刚刚过去的双休日正好在元宵节后，按照“三六九，往外走”的春运返程惯例，铁路运输又迎来春运收尾阶段的一大高峰。从上周五至周日也就是正月十五到正月十七，北京站、北京西站、北京南站共迎来到京旅客超过140万人次。
上周六，刚好是正月十六，各大车站客流量明显增加，全国铁路发送旅客1267.9万人次，这一数值超过了今年2月22日正月初七的1222.4万人次，创铁路春运单日旅客发送量历史新高。周六日，中国铁路北京局集团有限公司也迎来高峰。据统计，周六该局共计发送旅客109.88万人次，增幅42.2%；到达旅客75.16万人次，其中北京地区到达近46.87万人次。周日，北京三大火车站更是迎来50万人次的返程高峰。加上周五抵京的43.88万人次，三天时间140万余人次抵京。
铁路部门表示，3月12日铁路春运结束，这应该是春运最后一波返程高峰。
为应对节后返程客流，各大火车站也通过增派人员力量，加强对旅客的疏导。自2月20日起，北京站分别在每个班次增加了25%的人员力量，重点进行返程客流的运输组织。在站台、电扶梯、出站通道等关键岗位，车站均安排了专人值守。
根据不少车次“夕发朝至”的特点，北京站已增开出站通道，保证旅客出站畅通。该站分别在每日的零时至6时，8时至11时30分开启西通道作为第二出站口。该站也增加了出租车、夜班公交车的数量，并向旅客发放《北京站地区夜班公交乘车指南》，满足夜间到达旅客需要。
西站地区也进一步加强公交接驳，通过延长地铁运行时间至24点、加开7条夜班公交线路、增加1500辆出租车、开通2条西三环以及长椿街地区的免费摆渡车线路等多种方式，保障夜间到达的旅客能够顺利离开车站。
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