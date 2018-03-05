原标题：我国今年将再遴选100多个智能制造试点示范项目

《日前从工信部获悉，2018年我国继续实施智能制造试点示范项目，年内遴选项目将超100个，大大高于2016年和2017年水平。此外，还将加大智能制造在原材料、装备、消费品、电子、民爆等重点行业和领域的应用，促进智能制造进一步落地。业内普遍认为，一系列智能制造政策和相关推动措施的出台，已产生了积极作用，正在加速制造业的智能制造水平。这不但确保了我国制造业转型升级的目标能够顺利实现，也让智能制造成为全新的产业机遇和经济发展动能。

政策体系成型

从工信部获悉，根据工信部年度工作计划，2018年我国将继续深入实施智能制造工程。为此，将新遴选100个左右试点示范项目，开展基础共性和行业应用标准试验验证，制定智能制造系统解决方案供应商规范条件，同时加大原材料、装备、消费品、电子、民爆等重点行业智能制造推广力度。

根据《中国智能制造十三五规划》，我国制造业智能化转型有两大时间节点和十项重要任务。根据规划，在2025年前，我国将推进智能制造实施“两步走”战略：第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展；第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。

工信部部长苗圩表示，智能制造是我国制造业转型的主攻方向，同时也是实现“中国制造2025”和“互联网+”两大国家战略的重要抓手。一方面，经过多年发展，我国制造业取得了长足进步，相关技术也得到突破，我国已具备了发展智能制造的基础；另一方面，智能制造已经成为国际制造业的潮流，其发展水平将直接决定我国制造业在国际上的竞争力。

多数制造业企业表示，多项政策的密集出台，将对发展智能制造起到促进作用。中投顾问发布的《2016-2020年中国智能制造行业深度调研及投资前景预测报告》预测，未来我国智能制造产业年复合增长率约为20%，到2020年产值有望超过3万亿元。另有多家券商研报认为，随着智能制造的进一步发展，我国制造业转型升级将得以实现，制造业水平将再上一个新台阶。

试点示范持续扩围

作为推进我国智能制造发展的重要措施，智能制造试点示范工作从2015年启动以来，一直备受各界关注。从2016年和2017年情况看，目前试点示范工作进展顺利。2016年我国遴选了超60个项目，2017年遴选了97个项目。根据工信部计划，2018年试点示范工作不但会持续推进，遴选项目也将再度扩超，项目总数将超过100个。

业内预测，2018年的试点示范遴选，除了会继续涵盖上述重要的制造业领域外，还有可能在有色、稀土、纺织、家电等传统行业选择相关项目；此外，5G、物联网、车联网、智能交通等新兴领域的智能制造项目也会入选。

2017年的智能制造试点示范工作共有来自北京、上海、广东、浙江、江苏、新疆等25个省市区的97个试点项目入围，涵盖了石化、钢铁、航空、汽车、制药、新能源等多个制造业领域。据工信部介绍，为推进智能制造产业政策落地，将加快上述项目部署，总结试点示范经验并在各行业进行推广，同时在此基础上尽快形成后续政策和措施，进一步推进制造业转型升级。

从2017年入围项目具体内容看，试点示范项目涵盖了众多制造业领域，不但包括石化、钢铁、有色、汽车、制药等多个传统制造业产业，还涉及航天、航空、高端装备制造、机器人、新能源等我国正在积极发展的战略新兴产业。

值得注意的是，2017年试点示范工作还根据目前的行业趋势和消费趋势，遴选了多个具有融合发展特性的项目。例如，福建省的卫浴产品大规模个性化定制、西服生产数字化车间、橱柜大规模个性化定制等项目，以及山东省的服装网络协同制造、高端纺织服装个性化定制等项目。

工信部副部长辛国斌介绍，未来工信部还将联合发改委、财政部等部委在今后一阶段陆续推出一系列支持政策和措施；同时还将以试点示范等措施，面向重点行业的智能制造单元、智能生产线、智能车间、智能工厂建设，培育一批系统解决方案供应商，组织开展行业应用试点示范，力争形成一批融合发展行业的优秀解决方案并加以推广。

将成增长新动能

随着各项智能制造产业政策逐步落实，各界已形成共识，智能制造在未来制造业发展中扮演的角色将更加重要，除了带动制造业的整体转型升级外，还将创造新一轮产业机遇。多家券商研报就认为，智能制造是制造业升级的最优方向，而近年来我国智能制造行业也呈现出蓬勃发展的趋势。在政策助力下，智能制造毫无疑问将是未来中长期最具增长潜力的产业领域，同时还将成为我国经济继续健康增长的新动能。

中国工程院院士邬贺铨向《经济参考报》记者表示，一方面智能制造涉及集成电路、自动控制、新一代通信技术等众多领域，其发展势必促进这些信息技术子行业的发展；另一方面，智能制造将最终应用于制造业，因此会对工业互联网、高端装备制造、个性化制造、自动化等制造业领域起到巨大的促进作用。

事实上，国内企业在智能制造方面已经展开行动。2017年下半年，天合光能将阿里云“ET工业大脑”引入生产中，希望借助云计算、大数据、人工智能等技术提高企业生产效率。经过短短几个月，双方的合作就取得了惊人的效果——A品（以光电转化率为标准，电池片转化率在18.8%以上）率提升7%。天合光能告诉《经济参考报》记者，下一步将在全部生产线上推广智能制造，预计可提高年利润数千万元。

阿里云总裁胡晓明介绍，目前阿里云的“ET工业大脑”已在江苏、广东、浙江等我国制造业重镇大规模落地，协鑫、天合光能、中策橡胶等一大批制造业企业已经利用这一系统成功展开智能制造生产；此外，阿里云的天池众智平台的解决方案也被汽车、环境等多个领域企业应用。胡晓明说，阿里云的各项能力正在让广大企业实现智能制造，“这能够帮助中国制造提升1%的能力，1%意味着为行业创造了上万亿人民币的利润”。

(责编：朱一梵、李栋)