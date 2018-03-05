商务部部长钟山：打造中国品质、中国品牌的外贸新形象

人民网北京3月5日电 （孙阳）“要打造中国品质、中国品牌的外贸新形象，努力推进贸易强国建设。”今日，商务部部长钟山在两会部长通道答记者问时表示。
改革开放以来，我国外贸不断发展、不断壮大，实现了由小到大的跨越，为我国对外开放和经济社会发展作出了重要贡献。钟山表示，2017年，在党中央的坚强领导下，我国外贸发展稳中有进、稳中向好、好于预期。主要表现在三个方面：
第一，外贸发展速度加快。去年，我国进出口总额增长14.2％，增幅创6年来新高。在这里，我要高兴地跟大家介绍，去年我国成为世界第一贸易大国。这说明我贸易大国地位更加巩固。
第二，外贸发展质量提高。高技术、高品质和高附加值外贸产品出口比重提高、市场份额增加。就去年而言，我国高技术产品出口占总出口的30%左右。这说明我国外贸正在向高质量发展。
第三，外贸发展动力增强。我国涌现出一批技术创新、制度创新和管理创新的企业，这些企业的国际竞争力不断增强，成为我国外贸发展的新动力。比如，我国跨境电商规模稳居世界第一，覆盖绝大部分国家和地区，深受广大消费者的欢迎。这说明我国外贸发展的动力正在转变。
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