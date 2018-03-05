中国移动第一时间表态：坚决落实政府工作报告提速降费等要求

人民网北京3月5日电 中国移动通信集团公司5日通过其官方微信发布消息称，中国移动坚决贯彻落实今年政府工作报告中提出的加大网络提速降费力度相关要求，全力以赴、抓紧推进高速宽带城乡全覆盖、明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费以及取消流量“漫游”费、移动网络流量资费年内至少降低30%等措施要求落地实施，推动“互联网+”发展，促进“大众创业，万众创新”。在推进网络提速降费的同时，认真做好客户服务，加强产品和业务创新，以实际行动降低客户通信消费成本，促进薄利多销，让客户和企业切实受益，为客户、企业和社会创造更大价值。

5日上午，十三届全国人大一次会议在人民大会堂开幕，听取国务院总理李克强作政府工作报告。报告提出，加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%。

(责编：冯人綦、曹昆)