原标题：个税改革，关注“账面”更关注“全面”

征税关注“账面”，更关注“全面”，人民对美好生活的向往，才能有更坚实的物质基础

今天，政府工作报告中一句“将提高个人所得税起征点”，引来广泛关注。从民间广泛提议到写入政府工作报告，新一轮提高个税起征点的靴子，或将落地。

每一次提升起征点，都会惠及不少人，但随着全社会收入水涨船高，优惠面又会不断缩小，这是一个螺旋上升的过程。7年没调起征点，壮大的中等收入群体又有了新的“税收焦虑”。焦虑就是焦点。这届两会上，越来越多的代表委员聊起个税那些事儿。丁磊委员“晒”了员工账单，董明珠代表算了家庭教育账，都关注着个税起征点，指向公众的收入和生活水平。

据财政部统计，2017年个人所得税同比增18.6%。个税增速连年跑赢人均收入增长，这一方面说明更多中国人富起来了，个税税基不断扩大，同时也在提示：要实现调节收入的初衷，个税税制应该与时俱进。

纵观历次个税起征点调整，将扣除标准与城镇居民住房、教育、医疗等情况结合起来考虑，保证普通群众基本生活水平不受影响，是确定起征点的基本考量之一。这一次，则更进一步。“增加子女教育、大病医疗等专项费用扣除”的新提法，也意味着或将有范围更大、实惠更多的个税抵扣。

事实上，一部个税起征点的调整史，就是一部中国人逐渐富起来的历史。1980年，改革开放伊始，个人所得税起步，当时的费用扣除额标准是800元。但彼时，我国职工月平均工资才64元左右，交税的主要是在华工作的外国人。到了1993年，国内公民正式开始交个税，但月薪能达到800元的也不过1％上下。但到了2004年，60％的人月薪达到800元以上，正是改革开放的深入推进，助推了经济高速发展，也让个税改革驶入快车道，才有了2005年、2007年、2011年三轮密集的个税调整。

这一次，个税起征点能提到多少？答案还没揭晓。根据税收法定原则，调整起征点必须进入立法程序，需要科学论证，也会根据征求意见适当调整。但根据以往经验，可以确定的是：交纳个人所得税的人群将减少不少。比如2005年个税调整后，当年征税人群减少到26％；2011年，纳税人群降低到7.7%。还可以确定的是：交的税少了，钱袋子鼓了，消费自然更有底气。起征点的提升，将直接刺激消费、拉动内需，也能间接增加对劳动者的激励，提升就业率。

起征点的提升，无疑有助于中等收入群体的壮大，但值得重申的是，分好财富的蛋糕，起征点并非提得越高越好，而应在公平与效率的最优解处下刀。一方面，国家财政与个人财富之间需要平衡，国家财政是全面发展的重要保障，某种意义上讲，把税金花在刀刃上，惠及全体人民，比收税更为重要；另一方面，为了让个税真正起到调节收入分配、缩小贫富差距、促进社会公平的作用，起征点也需要根据居民收入水平科学理性确定，让实际经济福利向中低收入者倾斜。除了调准个税起征点，落实个税抵扣，乃至降低间接税税率，都十分重要。

总而言之，财税体制改革不是解一时之弊，而是着眼长远机制的系统性重构。更精细地计量公众真实可支配收入，让征税关注“账面”，更关注“全面”，人民对美好生活的向往，才能有更坚实的物质基础。

(责编：朱一梵、李栋)