原标题：原标题：5G第一版国际标准今年6月完成

原标题：5G第一版国际标准今年6月完成

3月5日消息，全国人大代表、中国信息通信研究院院长刘多接受记者采访时表示，5G第一版国际标准将于今年6月完成。我国5G研发试验第三阶段将于今年年底前完成，重点是系统验证。此外，我国已启动5G应用征集大赛，向全社会征集5G特色创新应用。

网络的质量和速度决定着数字经济发展的质量和速度。3G跟跑、4G并跑的中国，正努力在即将到来的5G时代实现领跑。刘多说，我国在全球最早启动5G试验，在北京怀柔建设了全球最大5G试验网络，加速产业链的合作与技术的成熟。目前，我国提交5G国际标准文稿占全球32％，牵头标准化项目占比达40％，无论是推进速度还是质量在全球范围内均属较高。

“此外，我们还在积极探索5G应用和商业模式，加快5G应用于相关场景。”刘多说，2018年是5G标准确定和产品研发的关键一年，我国将注重“标准、研发与试验”同步开展。

(责编：赵爽、李栋)