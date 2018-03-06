原标题：区块链应用价值凸显 专家：应尽快推出示范性落地成果

区块链应用价值凸显 呼唤政策护航

专家：应在金融等领域尽快推出示范性落地成果

□记者 毛振华 天津报道

进入2018年，原本隐匿于比特币背后的区块链技术逐渐走到市场前端。区块链最初崭露头角无疑与比特币等数字货币的飞涨密不可分。在专家们看来，区块链技术可在金融等诸多领域实现广泛甚至是颠覆性的应用，战略价值凸显。同时，还应及时为区块链技术的发展纠偏，在政策上给予更多引导支持。

价值发掘加速商业化落地

区块链的火爆并非“一时兴起”。早在几年前，达沃斯论坛创始人施瓦布就曾推介，区块链技术是第四次工业革命代表性成果之一。“这是一项颠覆性的技术，极客和银行业都为此兴奋不已。”施瓦布为此还在自己的著作《第四次工业革命》中列专节详述。

区块链技术本质上是去中心化的分布式数据库，通过网络中多个计算节点参与数据计算和记录，并互相验证其信息的有效性，具有去中心化、共识机制、高度透明、无须依赖信任等显著特征。正是凭借这些优势，区块链技术越来越受到国内外重视。

如今，各国纷纷加快了区块链技术的布局步伐。美国国土安全部对6家致力于政府区块链应用开发的公司给予补贴，让企业研究政府的数据分析、连接设备和区块链；法国财政部已宣布一项法令，将允许部分未上市证券的交易使用区块链技术进行，这在欧洲尚属首例；白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科签署“超级自由主义”法案，表示支持区块链和加密货币。

不久前，星巴克董事长霍华德·舒尔茨也称，星巴克很可能将区块链技术作为新支付APP的一部分。“区块链技术可能让星巴克应用程序处于领先地位。我相信我们正迈向一个新的时代。”

在世界各主要经济体及重要国际组织均在对区块链技术加快布局的同时，中国金融机构、互联网公司、IT企业和制造企业也在积极筹谋。数据显示，国内区块链相关上市公司已增至约30家。

菜鸟与天猫国际近日共同宣布，已启用区块链技术跟踪、上传、查证跨境进口商品的物流全链路信息，供消费者查询验证。菜鸟国际技术负责人唐韧称，区块链在海淘领域应用前景十分广泛。“我们坚定地认为，这是一项互联网的基础技术，而不是炒作货币的工具。”京东在官网也发布公告称，已发布了一款新的加速器，用于开发人工智能和区块链技术。

中金公司专家认为，作为金融科技发展的重要底层设施，区块链的应用值得期待。未来可用于数字货币以及改造金融机构支付、结算、交易等应用场景，降本增效的同时能够降低风险；中信证券表示，目前正处于区块链技术学习曲线的积累阶段，期待爆发级应用场景的落地。

警惕跟风炒作

事实上，不少人最早是通过比特币了解区块链的，因而人们也习惯将比特币与区块链混为一谈。对此，业内人士有不同看法，“比特币是区块链的第一个成功应用，但比特币不等于区块链。”北京理工大学珠海学院大数据研究所副所长陈海峰曾指出。

业界普遍期待区块链除了孕育比特币等数字货币外，能够在应用领域出现更多“杀手级”应用，从而真正开启区块链的光明时代。但受制于巨额利益的诱惑，当前呈现出的一些表面化区块链应用也存在跑偏的倾向，背离了区块链落地应用的实质。

首先，未改主业先改名，“区块链”成上市公司追逐噱头。近几个月来，越来越多的上市公司借助区块链概念炒作，市场也不失时机地给予涨停回报，有的公司更是索性更名。专家指出，比特币疯涨之下，越来越多企业开始“蹭热点”。目前这种疯狂不仅局限于将公司名字简单地加上“比特币”或者“区块链”字眼，只要能与区块链有一点关系，该公司就很可能融到大笔资金并迅速提升价值，这样的不良风气亟待遏制。

其次，部分应用“吸金”能量凸显，形成负面示范效应。去年，国外一款建立在区块链上的“养猫”社交游戏Crypto Kitties迅速走红。仅推出一个多月，累计交易额就达近千万美元，最贵的一只“猫咪”因品种稀有竟卖出超10万美元天价。令其研发者也感到意外的是，开发这款游戏的初衷仅仅是让用户更加了解区块链技术，但在推广中却被操作者带偏，成为逐利的工具。越来越多“基于区块链”的虚拟宠物被打造出来，宣传点多集中在唯一性、稀缺性、收藏性上，讨论的核心也多集中于宠物的投资价值上，至于区块链是什么并没有太多人关心。

再次，“好经念歪”，区块链技术被用来分叉数字货币牟利。ICO(首次代币发行)是依托区块链项目募集资金的一种方式。在包括我国在内的多国意识到ICO金融风险后，开始纷纷围剿ICO，不少ICO发起人转而将目光转向IFO(首次分叉发行)上，利用区块链技术分叉比特币、莱特币等数字货币牟利。

呼唤应用回归 加速行业变革

随着区块链技术的价值日益被发现，如今，最迫切需要解决的是，既要对区块链技术有足够的信心并呵护其成长，与数字货币炒作区分开，又不能过分“神化”区块链，使其扎扎实实在“人间”落地应用，从具体的业务场景出发，解决实际问题，加速行业变革。

摩根大通CEO戴蒙认为，尽管区块链技术将降低商业成本，但它并非适用于所有商业案例。目前，区块链交易所花费的时间远长于股票和外汇交易。黑石公司全球首席投资策略师理查德·特里尔表示，要实现光明的前景，区块链技术仍需要克服重大的障碍。

国嘉资本首席研究官唐岫立、中望金服联合创始人仝永波则都认为，区块链技术是当下具有广阔前景的应用技术，区块链介入金融领域将在金融产品、金融服务渠道、服务方式等方面展现极大的创新优势。

专家们普遍认为，区块链技术将是互联网金融乃至整个金融业的关键底层基础设施。以证券市场为例，证券交易需要经过中央结算机构、银行、证券公司和交易所这四大机构的协调才能完成，效率低、成本高，且这一模式容易造就强势中介，而区块链系统可独立完成“一条龙”式服务。为此，可推进金融行业率先试水区块链技术，尽快在看得见、摸得着的应用上开花结果，充分展现技术优势，形成应用示范。

从比特币投资的火爆行情看，区块链技术的发展其实有一定的自发性，而企业始终是该技术参与的主体。在行业初期可通过一定的政策扶持与鼓励，促进企业级区块链研究与应用的发力，形成持续长效机制。

而对于经营效益不显著但对社会有益的区块链应用，政府可通过购买公共服务的方式先行探索。例如，政府可将区块链技术先行应用到爱心捐赠等公共领域，减少行业风险，并作为解决透明度和信任度问题的一种尝试。

(责编：赵爽、李栋)