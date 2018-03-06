原标题：纯电商将成过去，新零售引领未来

纯电商将成过去，新零售引领未来

本报记者 江 耘

全国人大代表华茜是贵州铜仁万山镇的农民，她的另一个身份是阿里巴巴农村淘宝合伙人“村小二”。通过这一身份，她把家乡的土特产卖到全国各地，带动家乡父老乡亲致富，也把城市里的品质好货代购给村民，让村里人享受到城市人的生活。她还给回乡青年传授电商经验，推动上百名青年创业。

近年来，随着电子商务不断地深入发展，人们的生活习惯和方式也悄然发生改变：购物从实体市场逐步转向网上市场，付款方式也从现金转变为网络支付，甚至已发展为无感支付。

电商还引领和推动着社会的发展。新时代下，电商也迎来了新的发展黄金期。

电商成乡村振兴新引擎

在中国各地的乡村里，不乏华茜这样的农村电商创业者，江西的钟华就是一位。

2001年，钟华从江西农业工程职业学院毕业后在多座城市辗转谋生。十年的磨砺，钟华感觉自己如同浮萍一般，漂泊不定，从而愈发想家。

2011年，钟华回到了生他养他的乡村，带领村民踏上了养蜂创业之路。

几经发展，钟华的创业小具规模，但如何将这些农产品卖出去，是摆在他眼前的一大难题。在城市里打拼过的他深知，只有通过电商，才能将产品卖到全国各地去。

凭借一台电脑，一根网线，钟华开始了他的创业之路，并最终取得了成功。

他的成功也带领村民们走向了致富路。

据了解，阿里的农村淘宝现已成为我国最大的农村电商平台，农村淘宝的服务站点已经覆盖了700多个县，近3万个村点，有3万名“村小二”和3万名“淘帮手”在村里帮品牌商卖货，帮农民卖农产品。

数据显示，2017年天猫“双11”，农村淘宝实现了近2000万笔订单，成交额近32亿元，比2016年同期增长了8倍。

另外，农村淘宝还在精准脱贫中发挥重要作用。阿里研究院的数据显示，2017年在阿里巴巴中国零售平台上，超过2800万网购用户购买了国家级贫困县的农产品，同比增长超过50%。

农村电商的火热，吸引了越来越多的人返乡创业。据统计，目前各类返乡下乡人员已达700万人，主要为农民工、大学生、知识青年和中小企业主。

农村电子商务蓬勃发展的背后，是国家前瞻性的政策引导与扶持。2015年以来，党中央国务院连续发布了30多个文件，推动农村电商发展。

2018年的中央一号文件再次提出，“大力建设具有广泛性的促进农村电子商务发展的基础设施，鼓励支持各类市场主体创新发展基于互联网的新型农业产业模式，深入实施电子商务进农村综合示范，加快推进农村流通现代化”，进一步为我国农村电商发展指明了方向。

农村电商的发展迅猛，已成为增加农民收入、引导农业供给侧结构性改革、促进乡村振兴的重要力量。

世界变成一个巨大超市

春节前，家住浙江杭州的张玮从快递小哥手里收到了一批网购商品：加拿大龙虾、美国的金枪鱼、泰国的椰子冻、澳大利亚的牛肉……

仅仅靠一部手机，张玮就买到了来自世界各地的美食，让年夜饭桌变得格外丰盛。这样的便利正是得益于跨境电子商务的诞生，实现了“买全球、卖全球”，让全世界成为一个巨大的超市。

跨境电子商务正在世界范围内迎来黄金时代。世界贸易组织副总干事易小准介绍，目前中国在全球电子商务交易当中已经占据了超过40%的份额，在很多方面中国已经是电子商务的领先者，特别是在电子支付领域。中国通过跨境电商进口，为全球企业提供了重要的商机。

数据显示，近3年来，我国海关跨境电商进出口额年均增长50%以上。2017年，我国跨境电子商务零售进出口总额达902.4亿元人民币，同比增长80.6%。

通过跨境电子商务，中国的纺织品、工艺品等热销全球；世界各地商品，如服装、化妆品、食品也飞进了中国寻常百姓家。

据海关总署监管司司长白晓东介绍，自2012年中国海关跨境电子商务试点工作以来，先后在郑州、杭州、重庆、上海、宁波、广州、深圳、天津、福州等10个城市进行跨境电子商务试点，逐步建立起了一套适应跨境电子商务健康发展的海关监管新模式。

2016年，中国全面复制推广跨境电商信息共享、金融服务、智能物流、风险防控等监管服务体系，推动跨境电商驶入快车道。

在今年2月召开的首届世界海关跨境电商大会上发布了《北京宣言》，并提出将推动管理理念创新，促进贸易安全与便利，实现均衡发展。

新零售带来新商业模式

俄罗斯帝王蟹、波士顿龙虾、鲜活海白虾……在杭州，想吃这些全球生猛海鲜不用去海鲜大酒楼，直接走进位于杭州拱宸桥附近的盒马鲜生卖场内就可以。

消费者在卖场内购买称重后即可通过手机扫码结账，并由店内厨师加工后现场可享用美味。

在卖场中享用美味已成为当下包括杭州在内很多城市潮人的一大选择。盒马鲜生是阿里巴巴试水新零售的一大举措。

用马云的话来说，电子商务已死，未来是新零售的天下。新零售也成被众多电商和实体企业巨头疯狂抢占的蓝海。美团推出了线上线下一体化新业态“掌鱼生鲜”、永辉超市推出“超级物种”、京东的7Fresh正在筹备中……

将实体门店与手机端融合打通，以“商品+服务”形式为特征的新零售在一夜之间从云端走进城市的大街小巷。

中国国际电子商务中心研究院院长李鸣涛认为，纯电商的时代很快将结束，纯零售的形式也将被打破，新零售将引领未来全新的商业模式。

“新零售”，又称“智慧零售”，虽叫法不同，但在消费端都转化为实实在在的融合新体验。更多传统零售也在寻求向“新零售”的转变。沃尔玛也正在将实体门店和移动应用结合起来，通过使用移动设备和声音控制，顾客可以在门店和线上多种渠道购买商品，还可以用增强现实(AR)和虚拟现实(VR)技术来购物。

在华平投资合伙人陈伟豪看来，新零售有两个最主要的组成部分：第一个是新一代消费者的更注重产品品质和服务、个性化、科技化，需要通过新零售来满足新的需求。第二个则是因为技术的革新推动了零售业的发展。

“线上和线下零售业，在过去是‘有你没我，有我没你’的状态。随着线上线下的融合，由O2O过渡到新零售，已经成为了行业内一个广泛的共识。”中国电子商务研究中心主任曹磊认为，未来线上和线下将优势互补，共同把产品服务体验做好，共同来瓜分这块蛋糕。

(责编：赵爽、李栋)