汽车自主品牌驶出加速度

广汽传祺高端车队亮相北京街头。

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“中国已经不再是那个只能批量生产他国创新产品的国家了，中国制造正在转型为中国创造。”英国广播公司拍摄的纪录片《中国创造》发出这样的感叹。

这些年，中国主要行业领域都在提质增效的路上找到了发展密钥，并涌现出一批具有标杆意义的产品。作为国民经济的支柱行业，汽车工业更是一改国产自主品牌疲软局面。

广汽传祺就是汽车自主品牌强势崛起的一个代表。广汽传祺打造多个爆款车型，并以远超行业平均水平的发展速度，刷新了消费者对国产汽车的认知，也刷新了世界对中国汽车的认知。究其原因，广汽传祺始终围绕3个转变布局发力：推动中国制造向中国创造转变、中国速度向中国质量转变、中国产品向中国品牌转变。

汽车品牌进入高端化时代

今年，广汽传祺将迎来10周岁生日。有媒体盘点，广汽传祺近两年销量净增长近31万辆。

2017年，广汽传祺在车市增速放缓的大环境下逆势上扬，全系累计销量达50.86万辆，同比增长37%。不只跑赢整个市场大盘，更跑赢不少合资品牌，为中国汽车品牌的崛起提供了佐证。

今年1月，广汽传祺品牌的全系销量达61231辆，同比增长32.3%，实现开门红，为70万辆的年产销目标开了好头。

回首10年，不仅是广汽传祺销量不断攀升的突围之路，更是中国品牌的成长之路。人们已经习惯在SUV排行榜前列看到传祺GS4车型的身影，对于传祺旗舰GS8销量过万，稳居高端大7座SUV销量冠军也不再惊奇。GM8的上市，则意味着中国汽车品牌高端化全新时代的到来。

广汽传祺发展速度和赢利水平均居中国品牌前列，利润贡献度稳居广汽集团各投资企业之首。

全力开拓美国汽车市场

广汽传祺在国内大放异彩的同时，在国外市场也收获了众多好评。2018北美车展，广汽传祺携全明星产品亮相，掀起了一股中国汽车热潮，在美国获得热议与好评。广汽集团乘用车有限公司总经理郁俊以“我有一个梦想”开篇，发表了全英文主题演讲，宣布广汽传祺将于2019年第四季度进入北美市场。

“10多年来，美国汽车市场没有增加一个新品牌。”一位美国汽车行业分析师说，“准确地说，是没有哪一个品牌经受住了美国市场的考验，在此扎根”。

“我们今天来到这里，是为了全球汽车产业的繁荣。有了这个信念，我们将一起为共同的梦想努力。我们也真诚期待您能发现我们的远见和务实，以及开放和创新。我们期盼着更多来自国际市场的关注与支持。在进入北美市场的进程中，广汽传祺愿与大家分享更多高品质的汽车产品，共同开创更美好的移动生活。”郁俊在演讲中说。

目前，广汽传祺已成立硅谷研发中心，底特律研发中心和洛杉矶前瞻设计中心也已初具规模。今年，广汽传祺将设立北美销售公司和香港贸易平台，并首度参加美国汽车经销商协会年会。

广汽传祺决意进入美国市场，将给北美市场乃至全球汽车产业带来新的推动力。继《财富》论坛之后，广汽传祺再一次在国际舞台上收获海外媒体与汽车圈的广泛关注，很大程度上扭转了过去外媒对中国汽车业国际化之路的悲观态度。

构建全球销售服务网络

短短数年间，广汽传祺从一个年轻的中国品牌，成为一匹自主品牌黑马，靠的是找准4个抓手。

首先是抓品质。“不管是日程还是销量，甚至是成本，都要为品质让路。”郁俊说，“广汽传祺决不以牺牲产品品质为代价开展市场竞争，谋求短期的高速增长”。

在生产制造方面，广汽传祺实施严苛的生产全过程质量管控体系，坚持标准化作业，按照“不接收、不制造、不流出”不良品的原则严控每个工序。

把控供应链是品质坚守的重要方面。广汽传祺通过全面评价和品质培育，带动供应商提高品质意识。目前，世界排名前10的供应商均为广汽传祺配套。

其次是抓基础。“做企业就像盖楼，如果一开始基础建得不是很扎实，那么建得越高底下就越会出现裂缝，到最后补这个裂缝要付出的代价可能比投入大得多。”郁俊说。

对此，广汽传祺积极加强经销商体系建设和梳理，采取“建立规范、形成体系、强化管理、持续改善”等系列措施，持续强化渠道体系建设。

随着七大营销中心和六大分仓库的正式开业，广汽传祺将进一步提升区域运营能力，提升市场应对效率，为未来百万辆销售目标预建匹配的营销体系。目前，广汽传祺已形成覆盖珠三角、长三角、华中区域和“一带一路”经济带的产能布局。

第三是抓品牌。借助国家“一带一路”建设和扩大开放的机遇，广汽传祺不断深拓海外市场布局，塑造具有世界影响力的中国品牌形象。至今，广汽传祺已完成中东、东南亚、东欧、非洲、美洲五大板块14个国家的落子布局，初步构建起全球销售网络和服务体系。

第四是抓共享。广汽传祺启动了全体员工满意度大调查，旨在构建公司与员工良好的沟通体制。据第三方调查公司的数据显示，去年广汽传祺的员工满意度整体得分为86分，比2016年提升12分，远超中国汽车行业整体水平。

创世界级中国品牌

汽车业是国民经济支柱产业，是实体经济的重要组成部分。汽车业不仅要承担起中国品牌在市场崛起的使命，更要担起产业创新的重任，要成为现代制造业转型升级的龙头。

如今，汽车市场竞争日趋激烈，品牌间的发展分化进一步明显。广汽传祺一进入市场，就采用“高举高打”的战略，瞄准中高端市场。这一定位是基于以下共识：高科技含量、扎实品质以及提供优质服务的中国品牌，才是现今市场以及消费者真正需要的。

创新是广汽传祺高品质产品输出的有力抓手，更是其打造世界品牌的强势助推器。广汽传祺主动适应经济新常态，通过创新驱动、构建智能制造体系来实现全产业链的价值最大化，推动自身实现高品质、高效益增长。

围绕“打造成为世界级的中国品牌，做产销研全球化的国际企业”目标，广汽传祺正在改变全球市场对中国制造的认知。

郁俊表示：“站在成立10周年的全新起点上，广汽传祺将围绕‘强健体质，持续创新，树立危机意识，深化品牌建设，为广汽传祺新10年奠定坚实基础’的方针，全面开启品牌发展新征程，全力打造世界级中国品牌和产销研全球化的国际企业。”

《 人民日报 》（ 2018年03月06日 21 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)