扎实推动质量效率动力变革

李纪恒代表（内蒙古自治区党委书记、自治区人大常委会主任）

巴音朝鲁代表（吉林省委书记、省人大常委会主任）

胡和平代表（陕西省委书记、省人大常委会主任）

打造亮丽北部边疆

李纪恒代表（内蒙古自治区党委书记、自治区人大常委会主任）

突出抓好产业结构转型升级，大力培育新产业、新动能、新增长极，瞄准深度贫困地区集中发力，坚决打赢脱贫攻坚战。要弘扬吃苦耐劳、一往无前的“蒙古马精神”，把祖国北部边疆这道风景线打造得更加亮丽

3月5日下午，习近平总书记参加内蒙古代表团审议并发表重要讲话，深刻指出内蒙古在党和国家工作全局中的重要地位，充分肯定党的十八大以来我区各方面建设取得的新成绩，对进一步做好内蒙古工作提出殷切希望和重要要求。总书记的重要讲话，思想深邃、内涵丰富，情深意切、语重心长，充分体现了总书记对内蒙古各族人民的深情牵挂和亲切关怀，使我们倍感温暖、备受鼓舞、倍增信心，为我们奋进新时代、开启新征程、谱写新篇章指明了前进方向、注入了强大动力。

我们要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为重大政治任务，在学懂弄通做实上下功夫。要深刻领会、坚决贯彻总书记关于扎实推动经济高质量发展的重要指示，突出抓好产业结构转型升级，发展好现代能源经济，大力培育新产业、新动能、新增长极，有效防范化解债务风险，加强生态环境保护建设，促进经济持续健康发展。要深刻领会、坚决贯彻总书记关于扎实推进脱贫攻坚的重要指示，瞄准深度贫困地区集中发力，注重解决好因病致贫问题，认真开展扶贫领域腐败和作风问题专项治理，深入实施乡村振兴战略，坚决打赢脱贫攻坚战。要深刻领会、坚决贯彻总书记关于扎实推进民族团结和边疆稳固的重要要求，坚持和完善民族区域自治制度，深化民族团结进步教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，妥善处理少数民族和民族地区发展中的各种利益矛盾，把祖国北疆安全稳定屏障建设得更加牢固，让“模范自治区”崇高荣誉在新时代绽放更加夺目的光彩。

我们有信心有决心，按照习近平总书记的重要指示和殷殷嘱托，大力弘扬吃苦耐劳、一往无前的“蒙古马精神”，守望相助、团结奋斗，把内蒙古各项工作做得更好，把祖国北部边疆这道风景线打造得更加亮丽。

本报记者 丁志军 吴 勇整理

走出振兴发展新路

巴音朝鲁代表（吉林省委书记、省人大常委会主任）

站在新的历史起点，推动吉林高质量发展，必须坚持质量第一、效益优先，全力做好创新文章，向创新要动力、要效益，塑造更多依靠创新驱动的引领型发展

新时代加快推进吉林全面振兴，最关键的就是要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，牢牢把握高质量发展要求，加快转方式、调结构、促转型，奋力走出一条质量更高、效益更好、结构更优、优势充分释放的振兴发展新路。

近年来，吉林省全面落实新发展理念，以推进供给侧结构性改革为主线，坚持“加减乘除”一起做，“有中生新、无中生有”一起抓，推动发展质量效益大幅提升。我们着力优化产业结构，汽车、石化、农产品加工三大传统支柱产业重新焕发活力，医药健康、装备制造、电子信息、新能源汽车、新材料等战略性新兴产业加快发展，形成多元支撑、多业并举新格局。我们着力发展服务业，旅游业多年保持25%以上的高速增长，全省服务业增加值占GDP比重达到44.8%。我们着力推动创新发展，“吉林1号”实现10颗卫星在轨运行，“复兴号”中国标准动车组实现批量生产，地下钻探能力达到万米深度，无人机、机器人、碳纤维等重大项目快速发展，科技进步贡献率达到55.5%。我们着力优化营商环境，全面深化“放管服”改革，民营经济主营业务收入年均增长9.1%，稳居全省经济的“半壁江山”。

站在新的历史起点，推动吉林高质量发展，必须坚持质量第一、效益优先，全力做好创新文章，向创新要动力、要效益，塑造更多依靠创新驱动的引领型发展；全力做好改革文章，激发各类市场主体活力；全力做好结构文章，打好转型升级主动仗，加快新旧动能转换；全力做好优势文章，充分释放老工业基地振兴、国家重要商品粮基地、沿边近海等优势，坚定不移把习近平总书记“走出振兴发展新路”要求落到实处，不断夺取决胜全面小康、建设幸福美好吉林的新胜利。

本报记者 岳富荣整理

解放思想推动改革

胡和平代表（陕西省委书记、省人大常委会主任）

站在“秦岭之巅”看陕西，弘扬敢闯敢试、敢为人先的精神，锤炼埋头苦干、攻坚克难的作风。要立足实际，努力找准陕西工作的契合点和发力点，用改革的办法把中央决策部署落到实处

改革开放是决定当代中国命运的关键一招，解放思想是发展中国特色社会主义的一大法宝。当前，中国特色社会主义进入新时代，我们要按照习近平总书记“思想再解放”的要求，以解放思想为根本和前提，站在“秦岭之巅”看陕西，坚决破除一切不合时宜的思想观念，为将改革进行到底奠定坚实的思想基础。

在解放思想中破除观念束缚。要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把握核心要义和丰富内涵，掌握马克思主义立场观点方法，确保改革始终坚持正确政治方向。要大力弘扬延安精神，坚持实事求是的思维方式，强化为人民服务的宗旨意识，涵养壮士断腕、自我革命的勇气和自觉。要弘扬敢闯敢试、敢为人先的精神，锤炼埋头苦干、攻坚克难的作风，坚定不移办好认准的事情。

在解放思想中抢抓现实机遇。要立足陕西实际，围绕“一带一路”、西部大开发、军民融合深度发展、自贸区建设等国家战略，努力找准陕西工作的契合点和发力点，用改革的办法把中央决策部署落到实处。要强化开放意识，深刻认识开放带来进步、封闭必然落后的道理，发挥陕西区位、科教、文化等优势，发展枢纽经济、门户经济、流动经济，加快打造内陆改革开放新高地。

在解放思想中解决突出问题。问题是时代的声音，思想解放是问题解决的前提。要加快推进质量变革、效率变革、动力变革，不断提升发展质量和效益，解决好发展不平衡不充分问题。要持续深化“放管服”改革、国资国企改革、农业供给侧结构性改革等重点改革，转变政府职能、促进要素流动，进一步完善市场经济体系。要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，让群众享受更多改革发展成果，不断调动全社会支持改革、投身改革的积极性和主动性。

本报记者 王乐文整理

《 人民日报 》（ 2018年03月06日 13 版）

(责编：仝宗莉、赵爽)